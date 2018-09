The Big Bang Theory: Keith Carradine tornerà nella dodicesima e ultima stagione

Come annunciato nelle scorse settimane, The Big Bang Theory terminerà ufficialmente con la dodicesima stagione, il cui debutto è fissato al 24 settembre sulla CBS. Oggi è stato invece confermato il ritorno di Keith Carradine nei panni di Wyatt, padre di Penny e migliore amico di Leonard!

In occasione di un'intervista ai microfoni di TV Line, l'attore ha così commentato: "Wyatt tornerà. C'è un'atmosfera interessante sul set. La serie ha cambiato profondamente le vite del cast, ma sono tutti ancora deliziosi e si respira aria di malinconia. Ho notato un grande impegno da parte dei miei colleghi, quasi come fossimo una vera famiglia."

Keith Carradine ha debuttato in un episodio della quarta stagione intitolato The Boyfriend Complexity, in cui un'allora single Penny ha chiesto a Leonard di fingere di avere una relazione con lei mentre suo padre era venuto a farle visita. L'attore ha poi fatto altre due apparizioni, di cui la più recente risale alla decima stagione nell'episodio The Conjugal Conjecture, dove è stata celebrata la seconda cerimonia di matrimonio tra i due.

Warner Bros. Television ha deciso di chiudere The Big Bang Theory dopo ben 249 episodi trasmessi. La serie comica, lanciata nel 2007, ha ricevuto 52 nomination agli Emmy, 10 di cui vinte, e ben 7 nomination ai Golden Globe, ma negli ultimi anni ha perso l'appeal che l'aveva caratterizzata al debutto.

Sebbene non ci siano state conferme ufficiali in merito, sembra che la causa di questa decisione sia stata la volontà di Jim Parsons di dedicarsi ad altri progetti e lasciarsi alle spalle le goffe vicissitudinidi Sheldon Cooper.