The Big Bang Theory, Kunal Nayyar commenta il finale: 'Perfetto per Raj'

Fin dai primi episodi, i quattro geniali nerd protagonisti di The Big Bang Theory si mostrano a disagio nei rapporti con l'altro sesso, ma la loro evoluzione nel corso delle stagioni li porta a conquistare la donna della vita. L'unico che al termine della serie è ancora single è Raj, proprio il più romantico, che più di tutti sogna il vero amore.

Diversi fan sono rimasti delusi per il suo beffardo destino, ma l'attore che l'ha interpretato per 12 stagioni, Kunal Nayyar, difende il finale deciso dagli autori. "Trovo piuttosto toccante che l'unico personaggio che crede così tanto nel vero amore sia quello che, alla fine, non lo trova" ha detto in un'intervista a Metro.uk. "È fantastico! Non deve essere una cosa stereotipata, questo è quello che ho amato dello show: non deve essere per forza in un certo modo, sapete?"

Secondo Kunal Nayyar, inoltre, anche dopo la fine di The Big Bang Theory le vite di Sheldon, Raj, Leonard e gli altri continuano nel loro mondo, anche se non le vediamo in tv. "Nel mondo di questi personaggi, la mattina dopo si svegliano e la loro vita continua. Quindi, da qualche parte, questi ragazzi stanno vivendo una vita fantastica e le loro avventure continuano. È per questo che non c'è stato un finale col big bang, sapete? Come qualcuno che parte, o qualcuno che muore. Abbiamo detto addio allo show, ma le loro vite, quelle continuano."

La carriera professionale di Kunal Nayyar, intanto, continua con un ruolo in Criminal su Netflix, mentre c'è chi continua a sperare in spin-off o revival dedicati a The Big Bang Theory. Per il momento non se ne parla, ma ecco 5 buoni motivi per sperare in nuove stagioni.