The Big Bang Theory, Kunal Nayyar confessa: 'Ho sacrificato molto per lo show'

In una recente intervista, la star di The Big Bang Theory, Kunal Nayyar ha rivelato alcuni lati negativi della sua lunga partecipazione nel cast della celebre sitcom CBS, interpretando per più di 12 anni l'astrofisico Raj Koothrappali.

Quando pensiamo alle più recenti sitcom di successo, insieme a titoli come Friends e How I Met Your Mother, è inevitabile pensare anche a The Big Bang Theory con le sue 12 stagioni per un totale di 279 episodi che ci hanno fatto divertire ed emozionare.

Ma dal punto di vista di chi lavora dietro le quinte a uno show per così tanto tempo, non è sempre tutto rose e fiori, come ha rivelato di recente Kunal Nayyar, che ha parlato apertamente dei sacrifici personali che lo hanno riguardato in prima persona.

"Credo che fosse arrivato il momento per tutti noi di andare oltre e fare altri tentativi nelle nostre vite" ha dichiarato l'attore britannico di origini indiane, che di recente è entrato nel cast di Suspicion, una nuova serie thriller di Apple TV+ con Uma Thurman.

"La gente non si rende conto del sacrificio che richiede essere impegnati in un'intera stagione, che per me voleva dire vivere lontano dalla mia famiglia in India", ha proseguito, raccontando a malincuore di essersi "perso nascite, morti e anniversari" e concludendo "Era arrivato il momento per me e per tutti noi di passare più tempo con le nostre famiglie".

In un'altra recente intervista, Nayyar ha rivelato un divertente aneddoto su The Big Bang Theory, che riguarda in prima persona il collega Johnny Galecki che nella serie interpretava Leonard Hofstadter.