The Big Bang Theory, Kunal Nayyar: 'É stato un periodo davvero meraviglioso'

Dopo 12 stagioni e oltre 270 episodi, The Big Bang Theory è giunta al termine ma questa serie televisiva continua ad avere una notevole importanza nella vita e nella carriera di Kunal Nayyar che sembra così essere pronto per un'eventuale reunion, ma a quanto pare, non subito.

Intervenuto ai microfoni di Comicbook.com per presentare la sua ultima fatica Suspicion, l'interprete di Raj Koothrappali ha rivelato che sarebbe ben lieto di ritrovare tutto il cast della sit-com che gli ha dato tanta popolarità, scherzando sul fatto che in un prossimo futuro la tv potrebbe cessare di esistere.

"Quindi, quando avrò 60 anni, se la televisione dovesse esistere ancora, io sarei di certo felice di un'eventuale reunion. Ad essere onesti, è stato un periodo davvero meraviglioso della mia vita ma ora ho la possibilità di godermi anche altri impegni. E se dovesse accadere, ne sarei davvero contento, ma al momento mi sto semplicemente divertendo a fare altro".

Nayyar che si è sacrificato molto per The Big Bang Theory, non è l'unico membro del cast disponibile a rincontrare i suoi amici/colleghi in un salotto televisivo, qualche tempo fa anche Kaley Cuoco si è detta disponibile per una reunion, a condizione però che tutti gli altri interpreti di questa amatissima serie tv fossero altrettanto disponibili.

E voi, vorreste una reunion di The Big Bang Theory? Ditecelo nei commenti.