The Big Bang Theory, Kunal Nayyar diventa un killer in Criminal: 'Freddo e psicotico'

Vi ricordate di Rajesh Koothrappali, l'astrofisico un po' impacciato di The Big Bang Theory? Bene, scordatevelo, poiché il nuovo personaggio interpretato da Kumal Nayyar nella seconda stagione di Criminal è completamente diverso.

Un cambio di ruolo che ha colpito anche Kaley Cuoco, e in effetti dalle immagini è davvero difficile riconoscere il divertente Raj (anche per la folta barba). Il nuovo personaggio si chiamerà Sandeep Singh e sarà un killer che cercherà di stringere un patto con il team investigativo al centro della serie.

"Quando Kunal è arrivato e ha svolto il suo lavoro mi sono detto: 'Wow, questo ragazzo è incredibile'. È stato davvero bello condividere quest'avventura con lui perché si è rivelato anche nervoso e vulnerabile, si è dimostrato disponibile, ci ha chiesto aiuto, e sono rimasto molto colpito dal suo lavoro", ha dichiarato a Metro Shubham Saraf, interprete del detective Kyle Petit.

Anche Rochenda Sandall, che ha ripreso il ruolo della detective Warren, è rimasta colpita dal lavoro di Nayyar: "Credo che sia stato assolutamente fantastico. Voglio dire, anche solo l'aspetto fisico è completamente diverso da quello di Raj. Sapete, ha recitato in TBBT per 12 anni. Recitare in una sitcom americana è un grande impegno, come se non potessi fare nient'altro, quindi vederlo interpretare un personaggio così freddo e psicotico... capivo che si stava godendo ogni singolo momento".

Un bel cambio di rotta per Nayyar: avremo modo di vedere il risultato dal 16 ottobre su Netflix, e nel frattempo vi rimandiamo al trailer della prima stagione di Criminal.