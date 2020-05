The Big Bang Theory, Kunal Nayyar lascia i social network: 'Se avete bisogno, scrivetemi'

A un anno dalla conclusione di The Big Bang Theory Kunal Nayyar, che nelle 12 stagioni dello show ha interpretato Raj Koothrappali, aveva pubblicato un emozionante post per celebrare la fine delle riprese. A quanto pare i suoi follower dovranno abituarsi a non vedere più messaggi del genere, perché l'attore ha deciso di lasciare i social network.

Proprio un anno fa, dopo la conclusione della longeva sitcom, Kunal Nayyar si era temporaneamente allontanato dal web, per trascorrere qualche tempo in India dalla famiglia, ma si faceva sentire di tanto in tanto pubblicando vecchie foto vintage o le sue riflessioni filosofiche.

Stavolta è arrivato l'annuncio di un passo indietro ufficiale, con un lungo post su Instagram al quale sono tra l'altro stati disattivati i commenti. "Nelle prossime settimane trasferirò la gestione della mia pagina personale al mio team pubblicitario. Qui troverete ancora notizie sul fronte recitativo / produttivo, e occasionalmente un mio selfie imbronciato. A tutti i miei cari amici: se avete bisogno di me, scrivetemi un messaggio. E a tutti gli altri, vi amo più di quanto possa esprimere a parole, e anche se mi riconnetterò di tanto in tanto, per ora vi dico adieu."

Nei giorni scorsi Ann Shea, scenografa di The Big Bang Theory, ha rivelato il curioso modo scelto dalla produzione per evitare il furto degli oggetti di scena.