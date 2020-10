The Big Bang Theory, Kunal Nayyar rivela perché non sente la mancanza di Raj

Dopo aver commentato di recente il finale di The Big Bang Theory, Kunal Nayyar ha spiegato perché non ha più bisogno di Raj Koothrappali in una nuova intervista con Metro.

"Probabilmente non sento più la mancanza del personaggio. Capisci cosa intendo? Ho dato molto per lui e ora l'ho fatto uscire dal mio sistema... però mi manca molto stare di fronte ad un pubblico" ha spiegato l'attore. "Stare con Jim [Parsons], Johnny [Galecki], Kaley, Simon [Helberg], Mayim [Bialik] e Melissa [Rauch]. Ovviamente mi mancano tutti, è stata un'esperienza fantastica."

Nayyar è sicuro di avere dato tutto per il suo personaggio, ma ciò di cui sente davvero la mancanza è l'ambiente sul set. "Voi guardate gli episodi, ma noi viviamo la realtà delle riprese, delle prove e viviamo quella vita - ha spiegato - Mi manca molto quel set, probabilmente era l'unico posto nell'intero universo in cui mi sentivo assolutamente libero e me stesso senza alcun tipo di influenza esterna, perché lo vedevo come un luogo sicuro. Quell'ambiente era stato creato da Chuck Lorre, dagli attori e dalla troupe... ci proteggevamo l'un l'altro. Perciò ogni giorno sul set era come essere a casa. Non mi mancano solo gli attori, mi manca la troupe, gli sceneggiatori. Era un posto davvero felice, sempre felice!"

Per altre notizie sul cast di Big Bang, Jim Parsons ha confermato di essere guarito dal Coronavirus.