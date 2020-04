The Big Bang Theory, ecco Kunal Nayyar da ventenne: lo riconoscete?

Kunal Nayyar, che ha interpretato il timido Rajesh Koothrappali nelle 12 stagioni di The Big Bang Theory, ha condiviso su Instagram una divertente foto del suo passato. L'immagine fa parte della cosiddetta "Me at 20 challenge", un modo per ammazzare il tempo durante la quarantena, in cui vengono riproposte immagini di sé stessi a vent'anni.

Nella foto, che si può vedere in calce alla news, Kunal Nayyar sfoggia una chioma riccia in stile Jackson Five - uno dei suoi follower in un commento l'ha paragonato anche a Jimi Hendrix - e imbraccia una chitarra. La didascalia recita scherzosamente: "Chiudete in casa le vostre figlie" e indica la probabile data dello scatto: "2001 circa".

Lo scorso gennaio l'attore di The Big Bang Theory aveva pubblicato un'altra immagine su Instagram, in cui era in una stanza circondato da scatoloni e faceva riferimento al futuro e ai suoi progetti, scrivendo: "L'unica cosa permanente in questa vita è il cambiamento."

In precedenza, invece, l'attore era stato per diversi mesi lontano dai social, ritornando in India dalla sua famiglia dopo la fine delle riprese della stagione finale della sitcom. Chissà a questo punto quali sono i piani di Kunal Nayyar per il futuro. La pandemia di coronavirus ha bloccato tutte le produzioni hollywoodiane, ma la quarantena offre la possibilità, oltre che di recuperare vecchie foto, di riflettere sui prossimi passi. Staremo a vedere.

Di sicuro al momento non si parla di una reunion del cast di The Big Bang Theory, anche se la speranza di Kaley Cuoco è che possa succedere, come nel caso di Friends.