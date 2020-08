The Big Bang Theory: La morte del cane di Jim Parsons lo ha convito a lasciare la serie

Come avevamo segnalato in una notizia precedente, l'interprete di Sheldon in Big Bang Theory ha partecipato ad un podcast condotto da David Tennant. Durante la puntata l'attore ha rivelato cosa lo ha convinto a lasciare definitivamente la serie.

Jim Parsons ha risposto alle domande di David Tennant riguardo la sua esperienza sul set dello show nato da un'idea di Chuck Lorre e Bill Prady, concentrandosi in particolare sui motivi che lo hanno convinto ad abbandonarlo dopo dodici stagioni di successo: "Il nostro ultimo contratto era della durata di due anni, ma quando l'abbiamo firmato, nessuno di noi sapeva che sarebbe stato quello conclusivo".

Continua poi: "Quando l'ho firmato, in realtà sapevo che personalmente ero arrivato alla fine del mio impegno per la serie. Ero esausto ed ero molto arrabbiato, in particolare perché all'epoca uno dei nostri cani stava morendo. È stata un'estate difficile, quando il nostro cane ci ha lasciato aveva 14 anni, mentre io e Todd stavamo insieme da 15 all'epoca, quindi è stato un po' come la fine di un'era". La decisione di Jim Parsons di abbandonare il cast della serie ha quindi convinto Chuck Lorre a concludere le vicende dello show, non volevo andare avanti senza uno dei protagonisti principali.

Gli appassionati comunque hanno continuano a guardare le puntate della serie, scoprendo anche un nuovo buco della trama di The Big Bang Theory.