The Big Bang Theory: Leonard è stato adottato? L'incredibile teoria

Per dodici lunghi anni, abbiamo riso e ci siamo divertiti con The Big Bang Theory, che ha chiuso al meglio la vicenda di Sheldon Cooper, e che ci ha segnato per sempre, noi che eravamo alla ricerca di una grande sit-com da ammirare per rilassarci e goderci delle sane battute esilaranti, senza rinunciare a un po' di critica sociale.

È infatti noto che TBBT sia stata in grado di far presa sui propri fan per l'incredibile approfondimento dei suoi personaggi, andando a creare un vero e proprio lore. Sulle nostre pagine, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio un focus sugli episodi più tristi di sempre di The Big Bang Theory, o perché TBBT è finita prima del previsto, o abbiamo anche parlato dell'assurda versione bielorussa di The Big Bang Theory. Inoltre, abbiamo anche citato alcune teorie incredibili riguardo lo show, come l'incredibile teoria che vorrebbe Sheldon di The Big Bang Theory essere completamente diverso da come lo conosciamo, o anche dell'altrettanto assurda teoria che osserva come Penny di TBBT potesse già esistere in un'altra serie TV. Oggi, continuando su questo trend, vogliamo discutere di quella che era una pazza idea dei fan su internet, ma che con il tempo ha preso piede diventando una delle teorie più famose sullo show ideato da Chuck Lorre, e che riguarda uno dei protagonisti principali.

Tutti voi si saranno resi conto, nel corso della serie, che Leonard appare molto diverso dalla sua famiglia, specialmente da sua madre, che a tratti sembra completamente anaffettiva nei suoi confronti, dall'altro addirittura interessata a lui in quanto solo mero oggetto di studio per la sua ricerca psichiatrica.

Questo motivo ha portato diversi spettatori su internet a chiedersi se, effettivamente, il personaggio interpretato da Johnny Galecki possa addirittura essere stato adottato! Più volte, nel corso dello show, Beverly (la madre di Leonard), lamenta di quelli che a suo dire sono gli insuccessi del figlio, lodando più volte i successi dei suoi fratelli, e si dimostra molto interessata a vedere le reazioni dello scienziato alle proprie dimostrazioni di freddezza. Forse, in molti si sono domandati, potrebbe essere dovuto al fatto che Beverly (portata sullo schermo da Christine Baranski) abbia adottato Leonard proprio per studiare i comportamenti di un bambino educato da genitori non biologici.

In realtà la teoria è rimasta più un'idea bizzarra (seppur testimoniata da alcune prove), in quanto più di una volta lo show ha rimarcato la natura biologica del rapporto tra madre e figlio, e sembrerebbe strano che in dodici stagioni non sia mai venuta fuori una realtà del genere. Tuttavia, è innegabile che sia una teoria alquanto affascinante. E non è detto che un possibile spin-off Young Leonard in futuro non possa mostrarci questa incredibile storia!

