The Big Bang Theory: 'Leonard e Penny non sono mai stati come Ross e Rachel di Friends'

Al termine delle 12 stagioni di cui è composta The Big Bang Theory, Leonard e Penny sono una coppia stabile e sposata, ma sulla carta i due personaggi non erano destinati a stare per forza insieme e a spiegarlo concretamente è il produttore e co-creatore dello show, Bill Prady, nel libro sul dietro le quinte della serie pubblicato di recente.

Prady ha parlato di questo argomento nel libro di Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series. Paragonando la storia di Penny e Leonard a quella di Ross e Rachel di Friends, il produttore ha rivelato che gli Hoftstadter non erano esattamente programmati fin dall'inizio per essere il punto di arrivo della sit-com. Infatti, gli sceneggiatori sono sempre rimasti aperti alla possibilità di portare avanti la loro storia come una coppia che alla fine si separa ma dove Leonard e Penny rimangono comunque buoni amici, un po' come la relazione tra Johnny Galecki e Kaley Cuoco nella vita reale.

"Dopo una prima stagione estenuante, siamo tornati a giugno e abbiamo avviato la stanza degli sceneggiatori conversando sulla direzione che avrebbe potuto prendere la stagione. Credo che una delle cose che alla fine ho capito di Leonard e Penny come coppia è che hanno avuto una vita difficile, si sono lasciati e sono tornati insieme, e ci sono stati periodi in cui hanno visto altre persone. Non era come la relazione tra Ross e Rachel in Friends; ho sempre pensato che la loro relazione fosse scritta come 'Queste persone sono partner inevitabili'. E non credo che abbiamo mai scritto Penny e Leonard in quel modo. Abbiamo detto che potevano legittimamente essere la persona giusta l'uno per l'altra e facevamo il tifo per loro, ma avevano molti ostacoli. Così, quando si lasciavano, non era una falsa pista per il pubblico. Il fatto che non finissero insieme sarebbe stato un percorso assolutamente legittimo per la serie. Avrebbero potuto facilmente essere quella coppia che una volta usciva insieme e ora è amica".

Nello stesso libro, è stato rivelato che Penny è stato il motivo per cui l'altro interesse amoroso di Leonard, Leslie, fu fatto fuori da The Big Bang Theory. Come si è visto, gli spettatori si sono subito immedesimati nella relazione tra Penny e Leonard, così gli sceneggiatori hanno deciso di non continuare a utilizzare Leslie come terzo elemento.

Per questo motivo, è molto probabile che l'accoglienza riservata dal pubblico alla trama abbia influito in modo significativo sulla decisione degli sceneggiatori di portare avanti la loro storia d'amore. Certo, i due hanno affrontato alcuni momenti difficili nel corso dei 12 anni di The Big Bang Theory, ma si è sempre ipotizzato che avrebbero trovato la strada per tornare insieme.

In una recente intervista, inoltre, Jim Parsons ha spiegato perché Sheldon è così maleducato nello show.