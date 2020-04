The Big Bang Theory, tutti i matrimoni della gang in un epico video!

Lo scorso anno si è conclusa una delle comedy più amate dal pubblico televisivo, la serie targata CBS e ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Bang Theory. E in un periodo in cui è sempre più difficile poter celebrare veri matrimoni, perché non cedere alla nostalgia e riguardare insieme quelli dei protagonisti dello show?

Che il vostro personaggio preferito fosse Sheldon, Amy, Raj o Bernadette, non preoccupatevi: di matrimoni in The Big Bang Theory ce ne sono stati per tutti (beh, non per Raj in realtà, ma lui non mancava mai lo stesso), e ora possiamo riviverli tutti insieme grazie a questo supercut diffuso da TV Line (che trovate cliccando sul lik fonte in calce alla notizia).

Dalle nozze in terrazza di Howard e Bernadette (con tanto di discorso in Klingon di Sheldon) a quelle di Sheldon e Amy celebrate da nientemeno che Luke Skywalker/Mark Hamill, passando per i due matrimoni di Leonard e Penny, il video vi farà davvero venir voglia di metter su i dvd e ricominciare la serie dall'inizio (una maratona di 12 stagioni e 279 episodi, dopotutto, può aiutare a far passare il tempo in quarantena).

E voi, quali di questi di questi singolari matrimoni avete preferito? Quale vi ha divertito o emozionato di più? Fateci sapere nei commenti.