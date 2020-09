The Big Bang Theory, Mayim Bialik: 'È stato bello veder apprezzare la nostra intelligenza'

Come si metabolizza l'addio a una serie durata più di dieci anni? Accettare la fine di alcuni show è già difficile per i semplici fan, figurarsi per i protagonisti stessi! A raccontarlo è stata recentemente Mayim Bialik, che tutti ricordiamo come volto di Amy Farrah Fowler in The Big Bang Theory.

L'attrice entrò a far parte della serie quando era già in corso da un po' ma, pur non essendo stata presente sin dal pilot come i colleghi Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar e Simon Helberg, un decennio è volato in un attimo anche per lei.

In un'intervista rilasciata qualche tempo fa, dunque, Bialik ha espresso la sua nostalgia per un aspetto in particolare dello show che l'ha consacrata come attrice: "Far parte di The Big Bang Theory per circa un decennio della mia vita è stato elettrizzante. È stato fantastico, come attrice, lavorare per così tanto tempo e farlo per qualcosa che si ama e con gente con cui si ha un bellissimo rapporto. Da neuroscienziata ho apprezzato tantissimo il far parte di un progetto in cui i nostri intelletti venissero apprezzati" ha spiegato Mayim Bialik.

Sempre Bialik ha parlato di quanto sia stato difficile mantenere i rapporti con le altre star di The Big Bang Theory dopo la fine dello show; negli ultimi giorni, invece, abbiamo visto i fan prendere di mira una star di The Big Bang Theory su Instagram.