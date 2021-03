The Big Bang Theory, Mayim Bialik festeggia Jim Parsons con i blooper di Sheldon e Amy

Nei giorni scorsi è stato il compleanno di Jim Parsons, e abbiamo celebrato la ricorrenza con le sue 5 scene migliori in The Big Bang Theory. Anche Mayim Bialik, sua collega sul set della sitcom e moglie nella finzione scenica, ha voluto fargli gli auguri dedicandogli un post su Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'interprete di Amy in The Big Bang Theory ha pubblicato una clip che mostra una compilation dei loro blooper, gli errori più divertenti sul set.

"Ho lavorato al fianco di quest'uomo per quasi un decennio, e praticamente l'ho imitato nei panni di Amy" scrive Mayim Bialik nella didascalia. "Ora lavoriamo insieme come produttori di Call Me Kat, ed è una magnifica benedizione conoscere e amare Jim Parsons. Ti auguro il più felice dei compleanni, amico mio. Per festeggiare, ecco alcuni blooper del nostro tempo insieme sul set!"

Il post si è guadagnato oltre seicentomila visualizzazioni, oltre ai like e ai commenti di fan e personaggi famosi.

Qualche giorno fa abbiamo visto anche come è nato il "Bazinga" di Sheldon. Dopo la fine di The Big Bang Theory, la collaborazione tra Jim Parsons e Mayim Bialik prosegue quindi con Call Me Kat, in cui l'attrice, oltre ad essere tra i produttori esecutivi, ha anche il ruolo della protagonista. Basato sulla sitcom britannica Miranda, lo show è incentrato sulla figura di una trentanovenne decisa a dimostrare alla società, e a sua madre in particolare, di essere felice della sua vita da single.