The Big Bang Theory: Mayim Bialik:'Gli showrunner non erano pronti per quel matrimonio'

Le avventure dei protagonisti di The Big Bang Theory si sono ormai concluse da un po', ma di giorno in giorno arrivano nuove curiosità su quella che è una delle serie più amate di tutti i tempi. Stavolta sono arrivati nuovi particolari in merito alla proposta di matrimonio di Sheldon ad Amy.

A rivelarlo è stato proprio Mayim Bialik, la quale ha ammesso che non solo i fan, ma gli stessi autori di The Big Bang Theory sono rimasti spiazzati da un simile evento.

"Ad essere onesti, sono sicura che i nostri scrittori hanno avuto modo di discuterne a lungo ma la cosa ha comunque spiazzato anche loro. Non erano convinti che fosse la cosa giusta da fare. Abbiamo un gruppo così straordinario di scrittori e ne abbiamo discusso per tutta la stagione - e non li ho influenzati in alcun modo. Non avevano nemmeno necessariamente un accordo unanime su cosa sarebbe dovuto accadere. È qualcosa che hanno dovuto decidere, hanno dovuto pensare bene a cosa sarebbe dovuto accadere".

Insomma, un passo così grande come quello del matrimonio di Amy e Sheldon, non era poi così scontato e gli stessi autori non erano particolarmente convinti sulla scelta da prendere. Naturalmente sappiamo tutti poi come sono andate le cose, i due nerd hanno detto Sì. Intanto, rinfrescatevi la memoria sul particolare regalo di nozze di Penny e Leonard e i loro due amici.