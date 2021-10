The Big Bang Theory, Mayim Bialik e la lite con Neil Patrick Harris: "Ecco cosa successe"

Il successo planetario di The Big Bang Theory ha portato il pubblico a identificare il volto di Mayim Bialik con quello di Amy Farrah Fowler, ma molti forse dimenticano che l'attrice ha cominciato la sua carriera già da bambina. A quell'epoca risale la sua amicizia con Neil Patrick Harris, tra i protagonisti a sua volta di How I Met Your Mother.

Nonostante l'ottimo rapporto che li lega da sempre, però, tra i due c'è stato anche un pesante litigio, che ha provocato un lungo momento di gelo, tanto che per anni non si sono parlati. Intervenuta recentemente al Late Late Show con James Corden, Mayim Bialik ha spiegato i motivi del loro contrasto.

L'attrice di The Big Bang Theory ha raccontato di non amare particolarmente i musical, e che una volta, dopo aver assistito a una performance di Neil Patrick Harris, al termine dello spettacolo non si è alzata in piedi per la rituale standing ovation. L'interprete di Barney in How I Met Your Mother, accortosi di questo comportamento, ci rimase molto male, sentendosi snobbato e sminuito.

"Quando tutti applaudono alla fine e tu dici al tuo ragazzo a fianco a te: Non voglio alzarmi per questo, e poi alzi lo sguardo e Neil Patrick Harris ti sta guardando... quello è un brutto giorno."

Nonostante alcuni errori di trama in The Big Bang Theory, i fan continuano a rivedere con affetto i vecchi episodi. Nel corso del tempo, in ogni caso, Mayim Bialik e Neil Patrick Harris si sono chiariti, e sembra che quest'ultimo abbia anche mandato dei fiori alla collega, a dimostrazione del fatto di non covare rancore, quando in un'altra occasione si era parlato in pubblico di quell'aneddoto.