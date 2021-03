The Big Bang Theory, Mayim Bialik ha un nuovo progetto: 'Sogno un revival di Blossom'

Dopo il successo nel ruolo di Amy in The Bih Bang Theory e la nuova serie Call me Kat, prodotta dal collega e (nella sitcom) marito Jim Parsons, Mayim Bialik sembra intenzionata a far riprendere vita alla sitcom che l'ha lanciata, Blossom, andata in onda tra il 1990 e il 1995 sulla NBC.

Qualche tempo fa l'attrice ha raccontato di aver parlato con il creatore della serie, Don Reo, e di aver iniziato a buttar giù un'idea embrionale per un revival dello show, di cui entrambi sarebbero soddisfatti.

Intervistata da Entertainment Weekly, Mayim Bialik ha riparlato del progetto, aggiungendo che, non avendo ancora trovato produttori, un'idea per far tornare Blossom potrebbe essere lanciare una petizione.

"A un certo punto, potrei semplicemente avviare una campagna dal basso con i fan per vedere se possiamo farlo, perché vorremmo assolutamente che il pubblico vedesse dove sono oggi questi personaggi. Reo ed io ne abbiamo parlato e abbiamo deciso, dopo aver passato letteralmente anni a tentare di lavorarci, che l'avrei detto ad alta voce. Abbiamo un'idea ben sviluppata e ci piacerebbe che qualcuno ce lo lasciasse fare."

Concepita come sitcom adolescenziale, negli anni Blossom si è conquistata la sua fetta di pubblico anche trattando tematiche complesse come la gravidanza delle giovanissime e le molestie, senza mai sessualizzare troppo i personaggi come era la tendenza in altre serie dell'epoca, come Beverly Hills 90210.

