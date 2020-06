The Big Bang Theory: Mayim Bialik sarà la protagonista di una nuova serie

Oltre all'ultima intervista a Mayim Bialik su The Big Bang Theory, vi segnaliamo questa notizia riguardo una nuova serie TV in cui parteciperà anche l'interprete di Amy Farrah Fowler nello show di successo ideato da Chuck Lorre.

Si intitolerà "Celebrity Show-Off" e vedrà l'attrice impegnata nella creazione di video che verranno successivamente caricati sulla pagina YouTube di TBS, network che si occupa di produrre le dieci puntate che compongono lo show. Alla fine di ogni sfida vincerà la squadra che ha ricevuto il maggior numero di visualizzazioni, like e commenti, gli ultimi saranno quindi costretti a lasciare la competizione, venendo sostituiti da altri attori. Scopo del programma è quello di raccogliere fondi per organizzazioni benefiche, se siete interessati la serie andrà in onda a partire dal prossimo 23 giugno.

Oltre all'attrice di The Big Bang Theory saranno presenti anche Diplo, Ja Rule, Action Bronson, Gabi Butler, Dwight Howard, Travis Kelce, NeNe Leakes, Jason Mraz, Kevin Smith, Tori Spelling, Bella Thorne e altri.

Nel frattempo ci sono brutte notizie per i fan della serie: sembra infatti che attualmente non ci sono piani per una reunion del cast di The Big Bang Theory, nonostante le numerose richieste da parte degli appassionati delle avventure di Leonard, Sheldon, Penny e gli altri loro amici.