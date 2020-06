The Big Bang Theory, Mayim Bialik rivela nuovi dettagli sul suo nuovo show

Un anno dopo la fine di The Big Bang Theory, la carriera di Mayim Bialik è ricca di progetti: è di pochi giorni fa la notizia che l'attrice sarà protagonista di una nuova serie, Celebrity Show-off. In una recente intervista con Metro, inoltre, l'attrice divenuta famosa nel ruolo di Amy Farrah Fowler è tornata a parlare di Call me Kat.

Si tratta di una serie ispirata alla sitcom targata BBC Miranda. Per l'occasione, Mayim Bialik tornerà a lavorare in coppia con Jim Parsons: l'attore che in The Big Bang Theory interpretava Sheldon Cooper sarà tra i produttori di Call me Kat e dovrebbe anche recitarvi, anche se non è ancora chiaro in che ruolo.

"Fortunatamente, siamo nella fase in cui gli script sono stati completati" ha rivelato a Metro Mayim Bialik, aggiungendo che il lockdown imposto dal coronavirus non ha compromesso più di tanto i piani di lavorazione. "È in sospeso, ma siamo ansiosi di iniziare la produzione e le sceneggiature sono davvero adorabili."

Call me Kat, continua l'attrice, "è ovviamente basata su Miranda. L'abbiamo decisamente americanizzata. Non siamo ancora così divertenti come l'originale, ma stiamo facendo del nostro meglio."

Mayim Bialik ha poi ammesso di stare lavorando a molti altri progetti ancora in fase di sviluppo. "È un ottimo momento per avere tutto questo tempo di forzata inattività, perché molti incontri possono essere fatti con Zoom e cose del genere."