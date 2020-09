The Big Bang Theory, Mayim Bialik rivela: 'Senza lo show è difficile restare in contatto'

La conclusione di una serie lunga più di un decennio non è una passeggiata, soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani: passare dal vedersi ogni santo giorno sul set al prendere strade diverse può far allentare alcuni rapporti, ma anche rafforzarne altri. Cos'è successo, ad esempio, alle star di The Big Bang Theory?

A raccontarlo è Mayim Bialik, l'amatissima Amy Farrah Fowler dello show, che in una recente intervista ha rivelato di sentire ancora molto spesso Melissa Rauch (Bernardette Rostenkowski) e il suo "compagno" Simon Helberg (Howard Wolowitz), oltre ovviamente a Jim Parsons (Sheldon Cooper), con cui Bialik si troverà nuovamente a condividere il set per la nuova serie TV Call me Kat.

"È ovviamente molto difficile mantenere un rapporto con delle persone quando la cosa che vi ha uniti non esiste più. Non abbiamo più un luogo di lavoro comune dove incontrarci. Abbiamo un gruppo su cui comunicare, certo... Ma abbiamo tutti relazioni molto diverse, è molto difficile. Ci manca stare insieme come prima perché è qualcosa che non puoi ricreare" ha raccontato l'attrice.

La stessa Malim Bialyk ha recentemente rivelato di non guardare The Big Bang Theory quando è a casa; vediamo, intanto, quali sono stati per noi i migliori personaggi di The Big Bang Theory.