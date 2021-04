The Big Bang Theory, Mayim Bialik sulla fine della serie: 'Non conoscete i veri motivi'

Sono passati quasi due anni dall'ultimo episodio di The Big Bang Theory, che ci ha tenuto compagnia per dodici stagioni. Pur non figurando nel cast dall'inizio, Mayim Bialik ha reso Amy uno dei personaggi più amati della sitcom. In una recente intervista, l'attrice ha parlato anche della decisione di porre fine allo show.

Dietro questa scelta, ha ammesso Mayim Bialik, ci sono ragioni e dinamiche di cui i fan di The Big Bang Theory non possono essere a conoscenza.

"Il modo in cui descriverei la fine dello show è che ci sono molti fattori di cui il pubblico non è a conoscenza. Non sa come nascono le decisioni che stanno dietro al motivo per cui una serie non continua" ha raccontato l'attrice a Us Weekly.

Qualche giorno fa Mayim Bialik aveva detto la sua anche su una eventuale reunion di The Big Bang Theory. Tornando alle ragioni dell'addio alla sitcom dopo 12 stagioni, ha invece continuato: "Pur essendo grati di lavorare al fianco di Jim Parsons, essendo desiderosi di scoprire il resto di ciò che tutte le nostre vite hanno in serbo per noi, penso che ci fosse la sensazione generale che fosse tempo per noi di entrare in qualcosa di diverso."

