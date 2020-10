The Big Bang Theory, Mayim Bialik torna ad ammirare il quadro di Amy e Penny: le immagini

Qualche giorno fa Mayim Bialik, nota per il ruolo di Amy Farrah Fowler in The Big Bang Theory, è tornata a visitare i Warner Bros Television Studios, che ha frequentato per tanti anni durante le riprese dello show. Si è trattato per lei di un tuffo nel passato, testimoniato dalla foto, pubblicata sui social, davanti a un cimelio storico.

Mayim Bialik, come possiamo vedere anche nel post di Instagram in calce alla notizia, si è scattata un selfie davanti al celebre quadro che ritrae Amy e Penny (Kaley Cuoco), regalato a quest'ultima in segno di amicizia ma, per usare un eufemismo, non esattamente gradito dalla destinataria, che prova in tutti i modi a sbarazzarsene senza offendere l'amica.

Per l'occasione, l'attrice indossava anche una mascherina con la scritta "Vote", un modo per sensibilizzare i suoi fan a meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. "Ho fatto visita ad alcuni vecchi amici alla Warner Bros" ha scritto l'interprete di Amy in The Big Bang Theory. "E sì, porto questa mascherina perché mancano solo QUATTRO SETTIMANE alle elezioni! QUATTRO SETTIMANE, GENTE. Per favore, registratevi se non l'avete ancora fatto. PER FAVORE!?!"

Per altri approfondimenti su The Big Bang Theory, rimandiamo alle battute più divertenti di Raj e ai 5 momenti indimenticabili della sitcom che ci ha fatto compagnia per 12 stagioni.