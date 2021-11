The Big Bang Theory, ecco quali sono i migliori 10 episodi

Non è mai semplice stilare una classifica di episodi per serie così prolifiche, per numero di stagioni e per puntate in esse contenute, come The Big Bang Theory. In un caso come questo poi, che ha impattato a tal punto nell'immaginario collettivo, l'onere è doppio. Noi ci abbiamo provato.

Il successo della serie fu qualcosa di mai visto, considerando i numeri totalizzati da The Big Bang Theory in termini di spettatori e quelli che, per effetto diretto, fruttarono in termini di stipendi al cast di The Big Bang Theory. Questo per dire che sappiamo quanto una lista di questo genere possa perdersi importanti pezzi per strada e risultare tutt'altro che esaustiva. Per semplificare le cose, non abbiamo voluto suggerire alcun ordine, quello sta a voi.

L’ipotesi dei sali da bagno (2x11): Puntata a tema natalizio, mostra l'ennesima idiosincrasia di Sheldon, il suo odio per le festività, che si chiude però con un tenerissimo finale, lo scambio di regali fra lui e Penny. Il primo le regala, come da titolo, dei sali da bagno dopo aver passato tutta la puntata a scegliere il regalo, lei invece l'azzeccatissimo tovagliolo usato di Leonard Nimoy, interprete di Spock in Star Trek.

Il paradigma della Terra di Mezzo (1x06): Stavolta e Halloween, prima festa in maschera di tutta la serie, che inizia a mostrare il carattere nerd dei protagonisti, travestiti in modo improbabile. E' anche l'episodio che contiene il primo bacio fra Leonard e Penny, quindi decisamente significativo.

L’eccitazione lunare (3x23): Sicuramente una delle puntate più divertenti della serie e che vede l'entrata in scena di un personaggio che diventerà fondamentale: Amy, scovata da Howard e Raj su un sito di incontri. Penny e Leonard si tradiscono a più riprese per poi tornare a letto insieme.

Il potenziale dell’incantesimo d’amore (6x23): Il titolo si riferisce a quello che un nervosissimo Sheldon, costretto per la prima volta nel ruolo di master di Dungeons & Dragons, piazza su Amy. Nel frattempo, un altro amore si vede sbocciare, sempre un buon motivo per inserirlo nella lista: Raj e Lucy si baciano per la prima volta.

La polarizzazione della pignatta (2x27): Forse una delle più famose e replicate della serie, vede Penny bandita dall'appartamento dei nerd da parte di Sheldon. I due si rincorreranno fra insulti e dispetti, vendette e tiri mancini reciproci fino all'intervento (clamoroso) della mamma di Sheldon.

Il malfunzionamento del teletrasporto (5x20): Puntata un po' più amara ma sempre dai risvolti esilaranti, vede Raj e Lakshima iniziare a frequentarsi, ma lei vuole sposarlo solo per coprire la sua omosessualità. Nel mentre, Sheldon e Leonard ricevono in regalo da Penny un’astronave giocattolo di Star Trek, spingendo il primo a un'atto di amicizia nei confronti del coinquilino.

L’attenuazione della concentrazione (8x5): A far entrare in lizza questa puntata basta un solo, altissimo frammento in cui Sheldon spiega i paradossi dei viaggi nel tempo di Ritorno al futuro, grande classico per un nerd. I protagonisti però dovranno ritrovare la concentrazione organizzando un ritiro scientifico.

L’esaltazione dei vegetali cruciferi (4x2): Sheldon vuole aumentare a tutti costi le sue aspettative di vita, il che lo porta a sostituire la pizza con i cavoletti di Bruxelles nel suo menù fisso del giovedì. Si porterà appresso postumi e problemi intestinali fino alla fine della puntata, proprio quando incontra fortunosamente Steve Wozniak, uno dei fondatori della Apple.

Nel covo del nemico (3x22): L’episodio è senz'altro un caposaldo irrinunciabile della serie, perché ci racconta come è nata l’amicizia tra Sheldon, Leonard, Howard e Raj, riportandoci indietro nel tempo ai look improbabili e ancora più sfigati dei protagonisti.

La ricombinazione della lega della giustizia (4x11): La festa in maschera di capodanno a casa di Stuart si trasforma in una vittoria per qualcuno e in una drammatica, amara sconfitta per qualcun altro. La bellezza della reunion di tutti i personaggi in un solo episodio è premiata con il riconoscimento di miglior gruppo mascherato ai protagonisti, travestiti da Justice League. Ma per Leonard, la presenza del nuovo compagno di Penny è un tuffo al cuore.

Avete visto tutti questi episodi? Ecco dove recuperarli in streaming legale di The Big Bang Theory. Ne avreste aggiunti altri? Ditecelo nei commenti!