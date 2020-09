The Big Bang Theory: le migliori battute di sempre di Sheldon

Chi ha visto almeno un episodio di The Big Bang Theory sarà sicuramente stato catturato dalla stravaganza di Sheldon Cooper (interpretato dal brillante Jim Parsons), genio della fisica, ma con evidenti problemi quando le situazioni si spostano dalla perfezione della scienza all'imprevedibilità della vita di ogni giorno.

The Big Bang Theory ha avuto un perfetto finale con la dodicesima stagione, ed è quindi il momento per ricordare alcuni momenti più folli e bizzarri del mitico dottor Sheldon Cooper.

E come non partire dall'amatissima catchphrase Bazinga, usata da Sheldon ogni volta che (a suo dire) fa uno scherzo a un suo amico. Non sempre però questi "scherzi" sono amati dai compagni d'avventure di Sheldon: ad esempio, nell'episodio 14, della stagione 3 ("L'approssimazione di Einstein"), dove uno stremato Leonard (Johnny Galecki) deve inseguire Sheldon, impazzito per colpa dell'insonnia, all'interno di una vasca di palline, per sentirsi ripetere "Bazinga!", non appena Sheldon riemerge dalla vasca. Frustrante.

Voi avete mai visto Sheldon e Batman nella stessa stanza? Noi no. E nemmeno Leonard e Howard (Simon Helberg), che nell'episodio 1 della stagione 2 ("Il paradigma del pesce guasto"), dopo essersi ubriacato, dichiarerà il suo più grande segreto: "Sono Batman! Shh!"

Indelebile nella mente dei fan è anche l'espressione "toc, toc, toc, Penny?", usata da Sheldon nelle prime stagioni per rivolgersi alla sua vicina di casa Penny (Kaley Cuoco). Una delle volte più memorabili la possiamo ricordare quando, nell'episodio 10 sempre della seconda stagione ("La sciarada di Vartabedian"), pretendendo di avere la laringe infiammata, Sheldon utilizza un sintetizzatore vocale dal suo computer per chiamare la sua vicina con la sua famosa formula.

Ci sarebbero molte altre scene e battute di Sheldon da ricordare, ma vogliamo chiudere con una nota romantica: per un uomo come Sheldon, che ha sempre avuto problemi con i suoi sentimenti, riuscire a dichiarare il suo amore è sempre stato difficile, per non dire quasi impossibile. Eppure, durante il primo episodio dell'undicesima stagione ("La proposta proposta") Sheldon, dopo essere stato baciato dalla dottoressa Nowitzki, accorre a trovare Amy (Mayim Bialik), per chiedere di sposarlo. Sebbene la dichiarazione non venga fatta direttamente alla ragazza, ma a Leonard e Penny al telefono (con il solito inconfondibile stile di Sheldon), sentirgli dire: "ho realizzato che Amy era l'unica donna che volessi baciare in tutta quanta la mia vita" ci ha scaldato il cuore, per davvero.

Di recente, Jim Parsons ha spiegato i motivi che l'hanno portato a lasciare The Big Bang Theory, ma il suo personaggio di Sheldon rimarrà a lungo nella storia delle sit-com televisive.

