The Big Bang Theory, i migliori cammei delle celebrità nella serie

In vista dell'episodio finale di The Big Bang Theory di giovedì 16 maggio, il sito digitalspy.com ha pubblicato una gallery con le immagini dei più importanti cammei di alcune leggende del cinema, dei fumetti e della scienza.

I fans di Sheldon Cooper e della sua banda di amici possono così consolarsi per l’imminente addio ripercorrendo alcuni dei momenti più divertenti della storia della serie.

Le immagini sono disponibili su digitalspy. Si va da Mark Hamill, il Luke Skywalker di Star Wars, che celebra il matrimonio di Sheldon ed Amy nel finale della stagione 11, a Stan Lee, che Penny presenta a Sheldon per farsi perdonare dopo avergli impedito di incontrarlo in fumetteria. Ci sono la compianta Carrie Fisher e James Earl Jones, Elon Musk che serve alla mensa per i poveri in cui Howard fa volontariato il giorno del Ringraziamento, l’astronauta Buzz Aldrin in un cammeo di Halloween in cui, proprio come Wolowitz, approfitta di ogni pretesto per raccontare la sua esperienza nello spazio.

In The Big Bang Theory non poteva mancare Stephen Hawking, presente in diversi episodi, in uno dei quali svela un clamoroso errore di calcolo di Sheldon, che sviene all’istante per l'imbarazzo. Celebri sono diventate anche le apparizioni di Leonard Nimoy, protagonista anche di alcuni sogni di Sheldon.

E ancora, Levar Burton chiamato come ospite in un episodio di Fun with Flag, Bob Newhart, il mitico professor Proton idolo dell'infanzia di Leonard e Sheldon.

L’immancabile Wil Wheaton, amico/nemico del dottor Cooper, più che una guest star è quasi un personaggio aggiuntivo del cast… e poi tutti gli altri, ognuno dei quali ha dato alla serie un tocco di magia in più.

Il 19 maggio è sempre più vicino. Johnny Galecki ha documentato la distruzione del set di TBBT, mentre il boom di ascolti del penultimo episodio lascia presagire un gran finale da record.