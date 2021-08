The Big Bang Theory: le migliori decisioni lavorative di Leonard

Il lavoro di Leonard come fisico sperimentale in The Big Bang Theory faceva parte di ciò che lo definiva caratterialmente e psicologicamente. Era appassionato di scienza e del suo lavoro, e anche abbastanza bravo. Sebbene Sheldon lo schernisse, Leonard ha ottenuto alcuni risultati impressionanti nella sua carriera.

Anche se ha sicuramente preso delle ottime decisioni riguardo al suo lavoro, l'ha quasi sabotato perché ha lasciato che il suo ego si mettesse in mezzo. In ogni caso, scopriamo insieme quali sono state le sue decisioni migliori intraprese in tutto lo show.

Prima di mostrarli, però, vogliamo ricordare l'importanza di The Big Bang Theory. Per questo motivo abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.

Detto questo, ecco le migliori decisioni professionali prese da Leonard:

La pubblicazione di un articolo sulla teoria del vuoto superfluido

Durante la cena con Penny in "La manifestazione del troll", Leonard ha avuto un'illuminazione sul lavoro che stava facendo con l'elio superfluido. Ha condiviso la sua teoria con Sheldon, che in seguito ha scritto un articolo su di essa e dopo una breve esitazione, Leonard ha accettato di pubblicarla online. Sebbene sia stato un po' prepotente da parte di Sheldon scrivere il documento e poi convincere Leonard a inviarlo senza leggerlo completamente, pubblicarlo è stata una buona decisione. Il documento ha impressionato molti scienziati, tra cui Stephen Hawking, ed è stato elogiato su Scientific American e Physics Today.

La presentazione da solista a una conferenza accademica

Dopo che Sheldon si è rifiutato di presentare un documento che aveva scritto insieme a Leonard a una conferenza accademica nella prima stagione di "La polarizzazione di Cooper e Hofstadter", Leonard lo ha fatto da solo. La presentazione è andata abbastanza bene fino alla fine, quando Sheldon ha litigato con lui. Anche se la loro lotta ha finito per diventare un video imbarazzante online (preso e pubblicato da Howard), è stato comunque positivo che Leonard abbia fatto la presentazione. Ha portato riconoscimento a lui e al suo lavoro, anche se alla fine è stato contaminato e oscurato dalla loro rissa infantile.

Entrare a far parte della squadra di Hawking

Alla fine della sesta stagione, Leonard ha ottenuto un posto nel team di ricerca di Stephen Hawking, su raccomandazione di Howard. Il lavoro prevedeva di passare un po' di tempo su una nave nel Mare del Nord mentre si facevano esperimenti e si registravano dati. Fare il viaggio non è stata la cosa migliore per la relazione di Leonard con Penny, poiché è stato rivelato di aver baciato un'altra donna mentre era sulla barca, il che gli è quasi costato il matrimonio prima ancora che accadesse. Tuttavia, dal punto di vista della carriera, è stata un'ottima decisione perché ha migliorato il suo status nella comunità scientifica.

Collaborare al rivoluzionario sistema di guida

Leonard, Sheldon e Howard hanno avuto l'idea di utilizzare il loro lavoro sull'elio superfluido per creare un sistema di guida quantistica. I militari in seguito si sono interessati al loro lavoro e hanno lavorato con loro per un po' di tempo per sviluppare ulteriormente il rivoluzionario sistema. Non solo la collaborazione tra Howard e Sheldon è stata un raro momento di amicizia in The Big Bang Theory tra i due, ma hanno anche potuto lavorare al loro progetto da un laboratorio con uno scanner retinico. Sebbene i militari abbiano finito per rilevare il loro progetto e tagliarli fuori, è stato impressionante che il loro lavoro abbia ottenuto quel livello di riconoscimento.