The Big Bang Theory: i migliori easter egg e riferimenti a Star Wars

L'eredità di The Big Bang Theory è davvero senza precedenti. Lo show ideato da Chuck Lorre è riuscito a dare nuova linfa vitale a un genere come quello della sit-com, trovando nuovi orizzonti espressivi e basando profondamente le sue radici all'interno della complessa cultura geek. Tra i franchise più citati dallo show, c'è senza dubbio Star Wars.

Se abbiamo già visto insieme, per esempio, i 5 motivi che hanno reso The Big Bang Theory una così grande e importante sit-com, oggi vogliamo parlarvi dei riferimenti proprio al franchise sopra menzionato attualmente tra le mani di Disney, elencandovi quali sono le migliori citazioni ed easter egg legati a Star Wars in TBBT. Iniziamo.

Soffocamento con la Forza

Nel primo episodio della terza stagione, dal titolo La fluttuazione dell'apriscatole elettrico, vediamo Sheldon (Jim Parsons) intento a provare a usare la Forza per soffocare i suoi amici, rei di avergli rovinato gli esperimenti al Polo Nord. Il momento migliore? Raj (Kunal Nayyar) che mima gli effetti dello strangolamento, in una perfetta citazione a una delle mosse preferite di Darth Vader.

La Marcia Imperiale di Sheldon

Che Sheldon sarebbe stato un perfetto Signore dei Sith è cosa assai risaputa. Per questo motivo, abbiamo amato (e ci siamo spaventati) a vederlo, durante il quattordicesimo episodio della sesta stagione (L'inversione Cooper-Kripke), colmo di rabbia e risentimento nei confronti di Kripke (John Ross Bowie), in una perfetta interpretazione di un Sith, con asciugamano in testa e marcia Imperiale di sottofondo. Il Lato Oscuro nel dottor Cooper è potente.

Boba Fett

Durante il nono episodio della quinta stagione, intitolato La diffusione dell'ornitofobia, Sheldon ha più di un problema con un nuovo "coinquilino" indesiderato, una ghiandaia azzurra decisamente fastidiosa. Per provare a scacciare l'animale, Sheldon (che è affetto da ornitofobia), cerca di difendersi da possibili "pericolosissimi" attacchi della ghiandaia indossando l'elmetto di… Boba Fett. Ce lo vedreste bene in The Mandalorian?

May The 4th...

Una delle più grandi citazioni all'universo ideato da George Lucas è possibile trovarla nel ventiduesimo episodio della settima stagione, ovvero La trasmutazione di Proton, che è colma di riferimenti al franchise. Innanzitutto, la puntata è ambientata durante lo Star Wars Day, il famoso 4 maggio; inoltre assistiamo a svariate citazioni alla saga, tra cui spiccano il Professor Proton (Bob Newhart) che appare a Sheldon sotto forma di Fantasma di Forza, e la torta a forma di Morte Nera per consolare Sheldon della scomparsa proprio del suo idolo Proton.

Cameo Stellari

Vogliamo chiudere con un grande episodio della serie, ovvero il quattordicesimo della settima stagione, dal titolo L'incognita della convention, nella quale Sheldon, deluso dal fatto di non poter partecipare al Comic-Con, decide di creare la sua propria convention con scarsi risultati, fin quando non incontrerà nientemeno che James Earl Jones, voce storica di Darth Vader nella trilogia originale. Sarebbe già di per sé sufficiente per essere citata nella nostra lista dei migliori riferimenti alla saga, ma il tutto viene ancora di più impreziosito dal cameo della splendida e compianta Carrie Fisher, la sola e unica principessa Leia, alla quale Sheldon e James Earl Jones fanno uno scherzo divertente. Indimenticabile.

Mentre vi lasciamo a un nostro speciale sull'eredità di The Big Bang Theory nella cultura nerd, la palla passa a voi: quali sono i vostri riferimenti preferiti a Star Wars in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!