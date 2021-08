The Big Bang Theory: le migliori relazioni presenti nello show

A parte i riferimenti alla scienza e alla cultura pop nerd, The Big Bang Theory era ben noto per le sue relazioni romantiche piene di drammi. Dall'affidabile Howard e Bernadette all'adorabile e impacciata coppia Sheldon e Amy, ogni relazione era speciale a modo suo.

Per quanto ciascuna di queste relazioni fosse divertente, alcune avevano più successo di altre. Il successo nelle relazioni in The Big Bang Theory non riguardava solo quanto tempo la coppia stava insieme o anche se erano sposati, bensì si estendeva ad altre cose come quanto si amavano e si sostenevano a vicenda attraverso il bene o il male come la malattia e la morte di una persona cara. Ecco, quindi, le 5 relazioni più belle di The Big Bang Theory:

Howard e Bernadette

La loro storia d'amore non ha avuto la stessa attenzione che hanno avuto Leonard e Sheldon, ma la relazione tra Howard e Bernadette nello spettacolo è stata la più realistica. Dopo un inizio provvisorio nella terza stagione, la loro relazione è diventata più seria fino a quando non si sono finalmente sposati e in seguito hanno avuto due figli. Si sono sostenuti a vicenda e quando Howard ha perso sua madre, lei lo ha aiutato a superare il trauma.

Sheldon e Amy

La coppia ha impiegato molto tempo per arrivare a un punto in cui è divenuta una relazione ufficiale. Nonostante l'inizio lento, Sheldon e Amy hanno resistito alla prova del tempo e nella dodicesima stagione si sono sposati e hanno ricevuto un premio Nobel. Il modo in cui hanno lavorato insieme per assicurarsi la vittoria del Premio Nobel è stata una delle cose che ha evidenziato la crescita della coppia nello show.

Leonard e Penny

Essendo la storia d'amore centrale dello show, il pubblico ha potuto vedere la relazione tra Leonard e Penny più di chiunque altro. Avevano un'amicizia abbastanza buona che si è evoluta in una relazione moderatamente riuscita, con un sacco di drammi nel mezzo. Anche se non hanno molto in comune, sono riusciti a stare bene insieme. La relazione di Leonard e Penny ha avuto alti e bassi, attraverso i quali entrambi sono migliorati.

Raj e Anu

Inizialmente, Raj e Anu erano una coppia organizzata, ma dopo un po' hanno messo in pausa il matrimonio e prima si sono conosciuti meglio. Non avevano nemmeno molto in comune e alcuni fan di The Big Bang Theory credevano che Raj e Anu fossero destinati a fallire fin dall'inizio. Delle tante relazioni di Raj, quella con Anu ha portato alla crescita più emotiva per lui. Nonostante la relazione sia finita, Anu è riuscita ad aiutare Raj nella sua crescita personale.

Stuart e Denise

Dopo aver passato stagioni a guardare Stuart come un perdente, finalmente nel finale della serie il suo negozio di fumetti divenne fiorente e arrivò anche ad accrescere il suo rapporto con la collega di lavoro Denise. Non hanno avuto molto tempo sullo schermo, ma il poco che è stato mostrato di loro è stato di fondamentale importanza per la crescita dei due personaggi. Il loro amore per i fumetti è stato un modo per rafforzare il loro stesso rapporto.

