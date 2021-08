The Big Bang Theory: le migliori sottotrame della celebre sitcom

The Big Bang Theory è noto tra i fan per avere storie esagerate che mostrano amicizia, scienza e ilarità. Ogni episodio è memorabile per i fan e gli scrittori hanno lavorato instancabilmente per garantire che gli episodi fossero memorabili anche per molto tempo dopo la conclusione della serie.

Tuttavia, ci sono sempre due trame durante ogni episodio e, a volte, la seconda divieni quasi più importante della principale. Queste sottotrame possono ad esempio donare sollievo comico durante un episodio più pesante, oppure possono introdurre un personaggio che cambierà il corso della serie. Ecco, quindi, quali sono le migliori sottotrame dell'intera serie.

L'accelerazione dell'intimità

Sheldon e Penny fanno un test per vedere se possono accelerare l'innamoramento, ma la storia viene interrotta da due sottotrame: una riguarda un escape room con uno zombie che vede la presenza di Leonard, Amy, Raj ed Emily e la seconda invece mostra Howard e Bernadette alle prese con il ritrovamento delle ceneri della madre di Howard dopo la loro scomparsa durante il volo di ritorno. Queste sottotrame sono esilaranti per i fan poiché in qualche modo spezzano la serietà a Sheldon e Penny che fanno il loro test, e mostrano anche quanto siano intelligenti Amy, Leonard, Raj ed Emily quando lavorano insieme. Anche la sottotrama che coinvolge Howard e Bernadette è altrettanto perspicace, in quanto mostra quanto Bernadette sostenga e difenda Howard.

La polarizzazione della Pinata

Questo episodio è incentrato su Penny e Sheldon che vanno all'attacco dopo che Penny è stata bandita dall'appartamento di Sheldon e Leonard. La sottotrama, tuttavia, è più esilarante, perché coinvolge Howard e Raj così ossessionati da Next Top Model of America da essere impazienti di capire dove si trova la struttura in cui si svolge lo show. Questa trama è una delle più memorabili perché mostra quanto siano diventati uniti i due personaggi e dimostra anche la loro difficoltà oggettiva a stare con le donne.

La manipolazione robotica

Di gran lunga una delle sottotrame più memorabili è quella che vede Howard mentre usa il braccio robotico che ha preso in prestito per qualcosa di molto meno "professionale". In questo episodio, Sheldon e Amy hanno il loro primo appuntamento con Penny come accompagnatrice. Nel frattempo, Howard usa il braccio robotico per scopi per i quali non era certamente destinato, e deve chiamare Leonard e Raj per chiedere aiuto dopo essere rimasto bloccato. Questo episodio è in parti uguali esilarante e scandaloso a causa del comportamento di Howard.

La spedizione di Bakersfield

I fan ricorderanno questo episodio degli esilaranti cosplay di Leonard, Sheldon, Howard e Raj e di come si fanno rubare la macchina quando si fermano per un servizio fotografico nel deserto. La sottotrama di questo episodio è ancora più esilarante perché coinvolge Penny, Amy e Bernadette che leggono fumetti per capire perché i ragazzi ne sono così ossessionati. Questa storia mostra davvero come l'amicizia di Penny, Bernadette e Amy sia molto simile a quella dei ragazzi. Questa sottotrama è anche esilarante, in quanto offre agli spettatori un'inversione di ruolo su che parla di fumetti e supereroi.

La riconversione del beta test

Questo episodio è incentrato sul beta test di Penny e Leonard sulla loro relazione, ma la sottotrama è molto più significativa e offre agli spettatori il tanto necessario sollievo comico. Raj scopre di essere finalmente in grado di parlare con una donna, ma si dà il caso che sia l'assistente vocale proveniente dal suo telefono. Gli spettatori si imbarcano quindi nell'esilarante relazione che coinvolge Raj e il suo telefono. Questa è di gran lunga una delle migliori sottotrame, in quanto mostra come l'incapacità di Raj di parlare con le donne lo influenzi notevolmente e gli faccia desiderare l'affetto del suo telefono.

The Big Bang Theory è stato uno show molto importante per la televisione e per questo motivo abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.