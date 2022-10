The Big Bang Theory e quel mistero mai risolto sul cognome di Penny: parla il produttore

Ilcognome di Penny è uno dei misteri irrisolti di The Big Bang Theory, nel corso delle 12 stagioni infatti, non è mai stato rivelato quale sia. Ora, il produttore Steve Molaro ha voluto precisare che di fatto non gli è ne mai stato assegnato uno, sebbene sia numerose le teorie dei fan in tal proposito.

Alcuni spettatori sono convinti che il vero cognome della biondissima vicina di Sheldon e Leonard sia in realtà Teller visto che, è visibile su un pacco da lei ricevuto. Le parole del produttore hanno però smentito questa teoria, ammettendo che si trattava di un semplice oggetto di scena che non aveva alcun valore nella definizione del cognome da nubile di Penny.

"Gli oggetti di scena hanno sempre su un'apposita etichetta e su di essa si è casualmente posata la telecamera. Non l'abbiamo messa lì di proposito, non l'abbiamo scritto e non l'abbiamo messo intenzionalmente lì. Il suo cognome non è assolutamente Teller. Non le abbiamo mai assegnato un cognome... e non gliene daremo mai uno. Anche quando lei e Leonard si sono sposati, ci siamo assicurati che le cose non cambiassero".

Intanto, proprio nelle scorse ora, la storica protagonista di Big Bang Theory ha annunciato di essere incinta. L'attrice aspetta una bambina dall'attore Tom Pelphrey.