The Big Bang Theory: i momenti più spassosi con Bernadette come protagonista

La grande popolarità di The Big Bang Theory ha elevato la serie al di sopra di ogni più rosea aspettativa. La sit-com ideata da Chuck Lorre ha avuto il gran merito di regalarci attimo divertentissimi con praticamente ogni membro del main cast. La serie, infatti, non è di certo solo Sheldon-centrica, e tutti i personaggi hanno i loro grandi momenti.

Abbiamo già visto insieme quanto ha guadagnato Jim Parsons per la sua partecipazione a The Big Bang Theory, oggi vogliamo invece dimenticarci del personaggio interpretato da Parsons per concentrarci invece sulla bella e "pericolosa" Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch). Non diffidate dall'aspetto dolce e innocuo: la ragazza sa mordere. Ecco quindi le scene migliori e più spassose che l'hanno vista protagonista.

La Cenerentola migliore

Un assaggio della tenacia della dottoressa Rostenkowski può essere fornito dal diciottesimo episodio della sesta stagione di TBBT, dal titolo L'implementazione dell'obbligo contrattuale, nel quale Bernadette, Amy (Mayim Bialik) e Penny (Kaley Cuoco), decidono di saltare la giornata lavorativa per andare a Disneyland. Il problema? Tutte e tre vogliono farsi truccare e vestire da Cenerentola, ma solo una può, secondo il ragionamento di Bernie: "Non possiamo fare tutte Cenerentola". E allora come si decide?

"Beh è semplice. L'idea è stata mia. Sono io che guido. Io faccio Cenerentola. se per voi str***e è un problema possiamo fermarci anche subito".

Indovinate chi ha vinto la disputa?

Una somiglianza inquietante

Nel terzo episodio della quinta stagione, intitolato L'estrapolazione dell'inguine stirato, Howard (Simon Helberg) vuole provare a convincere Bernadette ad andare a vivere con lui e la madre nella loro casa, una volta sposati, nonostante le reticenze della ragazza. Dopo un weekend di alti e bassi, finalmente la Rostenkowski e la mamma di Howard (la compianta Carol Ann Susi), sembrano finalmente aver trovato un punto di accordo… nell'urlarsi addosso a squarciagola. Quando si dice che ci si sceglie la moglie simile alla madre…

Talento da madre

Che Bernadette sarebbe stata una bravissima madre si sarebbe potuto tranquillamente capire dal quattordicesimo episodio della terza stagione, L'approssimazione di Einstein, nel quale lei sola è in grado di mandare a dormire un fin troppo irrequieto Sheldon (Jim Parsons), che non dorme da giorni per completare la formula. Tra l'uso della biologia e il più classico dei "conto fino a 3", finalmente Bernie riesce nella sua opera. Saper gestire i bambini è il suo mestiere.

Una sgridata

Sempre all'istinto materno di Bernadette è dedicato anche il ventiduesimo episodio della sesta stagione, dal titolo La rinascita del protone, nel quale la ragazza ha dei dubbi circa la sua bravura nel fare da madre, avendo perso insieme a Howard Cannella, il cane di Raj (Kunal Nayyar), che l'aveva affidato a loro per il weekend. Tutto è bene ciò che finisce bene, e Cannella viene riportata a Raj, che tuttavia secondo la dottoressa Rostenkowski è colpevole di non averli avvisati prima che la cagnolina fosse con lui sana e salva. Raj è quindi costretto a sorbirsi una sgridata da Bernie, che dimostra a sé stessa di poter essere una grande mamma. Davvero esilarante.

Scontro tra amiche

Sempre nella sesta stagione, ma questa volta nel nono episodio, ovvero L'escalation del posto auto, assistiamo a una scena davvero incredibile e tosta, da prendere immediatamente i pop-corn. Howard e Sheldon litigano per il parcheggio all'università, e inizialmente Bernadette e Amy provano a gestire la situazione con calma per evitare conflitti. Tuttavia, i rapporti tra le due inevitabilmente iniziano a incrinarsi, e la battuta di Bernadette sul perché Amy sia così ostile è davvero inaspettata: "sarà perché come il lavoro di Sheldon anche la tua vita sessuale è solo teorica?". Menomale che tra i quattro ragazzi le cose si sono sistemate, ma questo è stato senza dubbio uno dei momenti più pazzeschi dello show. E divertenti.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come The Big Bang Theory abbia cambiato la concezione della figura del nerd in televisione, è il momento dei commenti: vi piace il personaggio di Bernadette in The Big Bang Theory? Quali sono le scene più divertenti nelle quali è protagonista? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!