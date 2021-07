The Big Bang Theory, il nostalgico selfie allo specchio di Mayim Bialik

Nonostante le rispettive carriere siano andate avanti dopo The Big Bang Theory, per molti fan i volti di Mayim Bialik e Jim Parsons rimarranno indissolubilmente legati a Amy e Sheldon, la strana coppia di scienziati che nella sitcom si incontrano e, a modo loro, si innamorano. La nuova foto pubblicata dall'attrice farà la gioia del più nostalgici.

Nei giorni scorsi, infatti, Mayim Bialik ha pubblicato una foto di scena in compagnia di Jim Parsons. Come possiamo vedere anche in calce all'articolo, lo scatto mostra i due attori allo specchio, su cui è scritta la formula di un'equazione. I fan più attenti ricorderanno che l'oggetto in questione riporta alla mente l'episodio del matrimonio di Amy Farraw Fowler e Sheldon Cooper.

"Selfie allo specchio", scrive Mayim Bialik nella didascalia, e anche se quella con Jim Parsons non è una delle coppie nate davvero sul set di The Big Bang Theory, chi ha amato lo show sarà contento di rivedere un cimelio del genere.

Dopo la conclusione di The Big Bang Theory, i due attori hanno continuato a lavorare insieme con Call Me Kat, che ha per protagonista Mayim Bialik e per produttore Jim Parsons. L'attrice ha recentemente raccontato in un'intervista il suo essersi sempre sentita una outsider:

"Non credo che avesse a che fare con il fatto che ero un'attrice bambina. Penso di venire da una famiglia davvero insolita. Quindi niente era normale per me. Mi sono sempre sentita diversa. [...] Essere in televisione sicuramente ha contribuito a darmi questa sensazione. Essere sotto gli occhi del pubblico è decisamente anormale."

