The Big Bang Theory, nuova avventura per Mayim Bialik: condurrà uno storico show

Anche se originariamente doveva essere una semplice comparsa, Mayim Bialik ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Amy in The Big Bang Theory, e dopo la fine della serie continua a lavorare con Jim Parsons nella nuova sitcom Call me Kat. Presto la vedremo anche nelle vesti di conduttrice di uno storico show statunitense, il quiz Jeopardy!.

Dopo la scomparsa dello storico presentatore Alex Trebek, alla guida di Jeopardy! dal 1984, non è stato ancora ingaggiato un sostituto. Si alterneranno così alla conduzione diverse celebrità: oltre a Mayim Bialik ci saranno anche il quarterback dei Green Bay Packers Aaron Rodgers, la giornalista Katie Couric e il conduttore di 60 Minutes Bill Whitaker. Altri nomi saranno poi ufficializzati nei prossimi giorni.

Jeopardy! ha debuttato sulla NBC nel lontano 1964, per poi passare alla CBS. Il format del programma è stato riproposto in tutto il mondo (l'adattamento italiano è il celebre Rischiatutto con Mike Bongiorno), e nel 2014 è stato votato miglior Quiz Show della tv americana. Alex Trebek, morto a 80 anni lo scorso novembre, è entrato nel Guinness dei Primati per il maggior numero di puntate alla conduzione di un gioco a premi televisivo, ben 6929.

