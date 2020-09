The Big Bang Theory: ci saranno nuove stagioni? Ecco tutto quello che sappiamo

The Big Bang Theory si è conclusa con la stagione dodici, con grande delusione dei fan, che avrebbero voluto assistere ancora alle esilaranti gag del dottor Sheldon Cooper e soci. Da non molto abbiamo scoperto che The Big Bang Theory avrebbe dovuto concludersi con la stagione quattordici, ma è stato Jim Parsons in persona a non voler continuare.

Questo ha sollevato non poche domande su possibili futuri ritorni della sitcom e reunion del cast. Ma è davvero possibile che in futuro potremo assistere a nuovi episodi di The Big Bang Theory?

Partiamo da una certezza: Young Sheldon, lo spin-off prequel di The Big Bang Theory ideato da Chuck Lorre si sta rivelando un grande successo di pubblico e critica, merito anche della convincente interpretazione del giovanissimo prodigio Iain Armitage, nei panni di uno Sheldon Cooper che, nemmeno adolescente, si ritrova a frequentare il liceo. La qualità degli attori (oltre a Armitage ci sembra doveroso citare anche la bravura di Zoe Perry e Lance Barber, che interpretano rispettivamente Mary e George Cooper, i genitori di Sheldon), unita a una storia divertente e a tratti emozionante, ha permesso alla serie di guadagnarsi settimana dopo settimana un crescente numero di pubblico, tanto da diventare negli Stati Uniti la serie più seguita nella scorsa stagione televisiva nella fascia d'età 18-49.

La popolarità del prequel sulla vita di Sheldon potrebbe aver portato Chuck Lorre a pensare a nuove storie riguardanti i nostri amatissimi dottori. Il percorso potrebbe essere simile a quello che abbiamo già visto con Young Sheldon: infatti, la CBS ha aperto a nuovi spin-off di The Big Bang Theory, e sappiamo anche che un'idea di uno spin-off su Leonard e Penny è stata accantonata per il momento, anche se non è da escludere che in futuro possa essere riproposta.

Di recente, Nation Edition ha riportato alcuni rumor secondo cui un altro show potrebbe trattare del giovane passato di uno dei protagonisti, riferendo che ci sono state discussioni riguardo a un possibile Young Leonard. Sebbene intrigante, al momento sembra difficile la produzione in contemporanea di due serie così simili tra loro, ma staremo a vedere.

E per quanto riguarda la serie principale? Per ora ci sentiamo di escludere possibili reunion o clamorosi ritorni in scena di The Big Bang Theory, anche per le agende dei protagonisti che, in parte grazie al successo della sitcom, si sono riempite di nuovi lavori e ruoli importanti: ultima in ordine cronologico la notizia che Kunal Nayyar farà parte del cast della seconda stagione di Criminal.

In ogni caso, sognare non costa niente e, per quanto i tempi non siano maturi al momento, in futuro siamo certi che gli attori della serie sugli scienziati più amati della televisione si riuniranno. Magari, in occasione di un qualche anniversario potremo ammirare un nuovo esilarante episodio di The Big Bang Theory, come già avvenuto per altre serie come Friends.

E voi vorreste vedere un nuovo spin-off sulle vite dei personaggi della serie? Fatecelo sapere nello spazio commenti!