The Big Bang Theory, un nuovo buco di sceneggiatura: protagonista è il petto di Howard

I fan di The Big Bang Theory stanno continuando a riscontrare alcune piccole incongruenze nella fiction, e dopo un matrimonio non visto sullo schermo un utente Reddit si è accorto di un'altra contraddizione, che stavolta coinvolge Howard (Simon Helberg) e un particolare della sua anatomia.

Nell'ottavo episodio della quarta stagione di The Big Bang Theory, Howard ha iniziato a frequentare Bernadette (Melissa Rauch). In una scena, la sua futura moglie afferma che Wolowitz ha un unico, solitario pelo sul petto.

Nell'episodio 7 della prima stagione, però, abbiamo visto che non è così. Howard ha un'avventura con Christy, un'amica di Penny (Kaley Cuoco). Dopo che i due hanno passato la notte insieme, in una scena vediamo il personaggio interpretato da Simon Helberg indossare un accappatoio. Come si può notare dalla foto in calce alla news, il suo torace è piuttosto villoso.

Si tratta di un'imprecisione sicuramente di poco conto, magari interpretabile come una semplice battuta da parte di Bernadette. Del resto, è capitato altre volte nello show di vedere Howard a torso nudo, per esempio quando si strappa la maglietta dopo aver battuto Sheldon (Jim Parsons, sempre più coinvolto nella sua nuova carriera) in un quiz sulla scienza, o in una esilarante gag in cui lui e Raj si toccano parlando delle rispettive imperfezioni.

In ogni caso, cercare altri buchi di sceneggiatura può essere un'ottima scusa per rivedere ancora una volta gli episodi di The Big Bang Theory.