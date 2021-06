The Big Bang Theory, nuovo progetto per Kunal Nayyar: sarà in una serie con Lucy Hale

Dopo aver interpretato per dodici stagioni l'astrofisico Rajesh Koothrappali in The Big Bang Theory, Kunal Nayyar è stato anche un killer in Criminal. Per l'attore di origine indiana si profila adesso un nuovo ruolo da protagonista: reciterà infatti in The Storied Life of A.J. Fikry, adattamento per lo schermo dell'omonimo romanzo best-seller.

Nella nuova serie Kunal Nayyar reciterà insieme a Lucy Hale (Pretty Little Liars) e Christina Hendricks (Mad Men). Il regista dello show è Hans Canosa, mentre Gabrielle Zevin, autrice del romanzo, ha scritto la sceneggiatura.

David Garrett, per conto di Mister Smith Entertainment, è incaricato di promuovere il progetto agli acquirenti al prossimo mercato virtuale di Cannes. "La ragione per cui questa è una storia così meravigliosa, con personaggi così straordinari è che la sceneggiatura è ricavata dal materiale originale più meraviglioso" ha raccontato a Deadline. "Fa luce su quelle connessioni che sono al centro di tutte le relazioni umane in modo così gioioso e pieno di vita."

The Storied Life of A.J. Fikry racconta un momento difficile della vita del protagonista, interpretato da Kunal Nayyar, che è rimasto vedovo e affronta un periodo di crisi anche nel lavoro, con la sua libreria in difficoltà. Inoltre gli è stato rubato un oggetto a cui era molto affezionato, un'edizione rara delle poesie di Poe. Proprio quando tutto sembra volgere al peggio, la sua vita cambia all'improvviso grazie all'arrivo di un misterioso pacco.

