The Big Bang Theory: un nuovo video dietro le quinte dedicato a Leonard Hofstadter

TVLine ha diffuso in streaming un nuovo video dietro le quinte tratto dall'edizione integrale in home video di The Big Bang Theory e dedicato interamente al personaggio protagonista di Leonard Hofstadter, interpretato da Johnny Galecki.

Galecki in particolare ha parlato di cosa lo ha portato ad accettare il ruolo del personaggio per tutte le stagioni dello show e dei cambiamenti affrontati da quest'ultimo: "Ero molto attratto dal ruolo di Leonard perché ho visto che la dinamica tra lui e Penny sarebbe diventata molto profonda se la serie fosse andata avanti. [Dopo Pappa e ciccia] sono stato scelto come l'interesse amoroso del suo miglior amico o il suo assistente gay... non avevo mai ricevuto opportunità simili".

Il video dietro le quinte in questione è solo una parte della retrospettiva dedicata allo show di Chuck Lorre che sarà inclusa nel cofanetto The Big Bang Theory: The Complete Series DVD and Blu-Ray, che sarà disponibile da domani, 12 novembre 2019. Di seguito il dettaglio sui contenuti esclusivi dell'edizione home video.

“Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell Special” (as seen on CBS)

“The Last Days of The Big Bang Theory“

“The Big Bang Theory‘s Impact” * “The Sweet Spot”

“The Big Bang Theory Cast Visits Ellen“

“The Big Bang Theory: 2018 Comic-Con Panel”

Gag Reel

Intanto, HBO si è accaparrata i diritti per lo streaming americano della serie in seguito a un accordo miliardario che consentirà alla rete di diffondere The Big Bang Theory su HBO Max, la piattaforma di WarnerMedia il cui lancio è fissato per maggio 2020.

In questi giorni, infine, si è verificata una mini-reunion del cast della serie, ritratto nel selfie realizzato dall'attrice Mayim Bialik.