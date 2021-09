The Big Bang Theory, il titolo originale della serie vi sorprenderà

The Big Bang Theory aveva un titolo completamente diverso prima del suo debutto nel 2007 sulla CBS e probabilmente cambiarlo è stata una mossa opportuna da parte dei creatori della serie. Oggi non potremmo immaginare di chiamare diversamente questo spettacolo, eppure la scelta originale era completamente diversa.

Il popolare show nerd è terminato dopo 12 stagioni nel 2019, i fan hanno dovuto dire addio agli amati personaggi: Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki),Penny (Kaley Cuoco), Howard (Simon Helberg), Raj (Kunal Nayyar) Bernadette (Melissa Rauch) e Amy (Mayim Bialik).



Come si evince dal titolo scelto, The Big Bang Theory, nasce dalla principale spiegazione scientifica data all'inizio dell'universo, motivo per cui la sigla ripercorre tutti i principali eventi della Terra sin dall'inizio dei tempi.

Tantissimi episodi dello spettacolo sono dedicati ai progetti e agli esperimenti su cui stanno lavorando i protagonisti e sono ricchi di riferimenti scientifici e fisici. Sul set erano presenti anche dei consulenti scientifici per realizzare la serie al meglio. Tuttavia, The Big Bang Theory non è sempre stato il titolo della sitcom.

Il progetto creato da Chuck Lorre e Bill Prady doveva originariamente prendere il nome dai suoi tre protagonisti principali: Lenny, Penny e Kenny.

Certamente vi starete domandando chi sia Kenny, ebbene quello era il nome originale di Sheldon prima che il titolo venisse alterato e non fosse più legato a delle rime. Lenny invece è diventato Leonard.



Il titolo Lenny, Penny e Kenny avrebbe messo lo spettacolo nella stessa categoria di altre sitcom intitolate ai loro personaggi principali, come Mork e Mindy, I Love Lucy, Seinfeld, Roseanne.

Non è chiaro cosa abbia spinto i creatori a cambiare, ma è lecito ritenere che potrebbe avere qualcosa a che fare con la decisione di usare il nome Sheldon per il personaggio di Parsons al posto di Kenny.

Qualunque sia la vera ragione per cui The Big Bang Theory ha cambiato il suo titolo da Lenny, Penny e Kenny, è stata una mossa saggia dopotutto.

Chiaramente non c'è niente di sbagliato nell'usare i nomi dei personaggi nel titolo, molte sitcom che hanno seguito questa strada sono diventate grandi successi. Ma sarebbe stato oggettivamente banale, e non avrebbe rappresentato davvero la premessa unica della serie come sitcom che metteva la scienza in primo piano.



Inoltre, Lenny, Penny e Kenny avrebbe offuscato anche gli altri due personaggi originali di The Big Bang Theory, ovvero Howard e Raj, e poi infine Bernadette e Amy anche se sono arrivate solo successivamente.

Tecnicamente, The Big Bang Theory si concentra maggiormente sulle vicende di Leonard, Penny e Sheldon, ma gran parte del fascino dello spettacolo è venuto dalla chimica generale dell'indimenticabile cast. Ed è stata quella chimica unita alle brillanti sceneggiature a rendere The Big Bang Theory un successo amato dal pubblico.



Eravate a conoscenza di questa curiosità? Fatecelo sapere nei commenti!



