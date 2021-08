The Big Bang Theory: le peggiori decisioni lavorative di Sheldon

Sheldon Cooper di The Big Bang Theory eccelleva in molte cose, e una di queste era il suo lavoro di fisico teorico. Si vantava della sua intelligenza, al punto da essere alquanto fastidioso, poiché credeva di essere più intelligente di tutti gli altri. Nonostante ciò, il genio ha compiuto numerosi errori di valutazione per la sua carriera.

Infatti la sua intelligenza accademica non lo ha sempre portato sulla strada giusta quando si trattava di prendere decisioni sulla sua carriera. Ci sono stati momenti in cui ha scelto di collaborare con i suoi amici, che spesso hanno portato a grandi successi e riconoscimenti di carriera, ma altre volte, la sua natura arrogante e la difficoltà a comprendere i problemi sociali hanno portato ad alcune decisioni sbagliate che hanno messo a rischio la sua intera carriera. Ecco quali sono state le peggiori:

Gongolare per i suoi risultati

Dopo una spedizione al Polo Nord, Sheldon inviò e-mail a tutti all'università informandoli che aveva confermato la teoria delle stringhe e avrebbe vinto un premio Nobel. I suoi amici, però, confessarono di aver falsificato i risultati e Sheldon dovette emettere una ritrattazione, che ha danneggiato la sua reputazione e credibilità come scienziato. Era comprensibile che Sheldon fosse eccitato per quella che pensava fosse una delle più grandi scoperte scientifiche, ma la sua decisione di vantarsene prima ancora di andare all'università e almeno riconfermare i suoi risultati era stata sconsiderata.

Lo scherzo di Kripke

Mentre Sheldon era in un'intervista su NPR tramite il telefono nel suo ufficio, Kripke ha immesso dell'elio nella stanza, facendo salire la sua voce costantemente più in alto fino a diventare un cartone animato. Per rappresaglia, Sheldon ha messo una miscela di sostanze chimiche nel soffitto sopra il laboratorio di Kripke, che si è trasformata in schiuma ed è caduta su di lui quando è entrato con il presidente dell'università e il consiglio di amministrazione. Sheldon non aveva modo di sapere che i funzionari dell'università sarebbero rimasti coinvolti nel fuoco incrociato del suo scherzo, ma non era l'unico problema. La sostanza schiumosa copriva l'intero laboratorio e il suo contenuto, il che sarebbe costato un sacco di soldi all'università per la pulizia.

Essere deliberatamente un cattivo professore

Come parte dell'accordo per passare alle teorie del buco nero, Sheldon ha dovuto insegnare a una classe una lezione di fisica di livello universitario. Nessuno si iscriveva a causa della sua reputazione di persona arrogante e difficile. Vedendo quanto fosse abbattuto, Howard si offrì di seguire il corso. Invece di essere grato, Sheldon se l'è presa con Howard come ha sempre fatto, facendo domande difficili e ponendo compiti impossibili. Dal momento che tenere una lezione in classe faceva parte dell'accordo per permettergli di studiare ciò che voleva, non era saggio da parte di Sheldon auto-sabotarsi diventando un orribile docente.

Bere prima del discorso

Nervoso all'idea di tenere un discorso prima di ricevere il premio del cancelliere nella terza stagione in "L'alternativa ai pantaloni", Sheldon ha bevuto due bicchieri di un drink alcolico. A causa della sua scarsa tolleranza, si è ubriacato immediatamente e ha causato una scenata, togliendosi i pantaloni e la biancheria intima. È comprensibile che Sheldon fosse nervoso all'idea di parlare di fronte a una folla, ma a quel punto lui e gli altri sapevano l'effetto che aveva su di lui l'alcol. L'ha bevuto comunque e si è comportato in modo inappropriato di fronte ai suoi colleghi e anziani.

