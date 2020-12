The Big Bang Theory: Penny esisteva già in un'altra serie TV? La folle teoria

Sono serviti 12 anni, ma The Big Bang Theory che si è conclusa riscuotendo un successo fuori dall'ordinario. Il suo principale merito è stato quello di coinvolgere un incredibile numero di spettatori, che sentivano il bisogno di essere rappresentati da una storia, e che potesse rispondere a un pubblico nerd sempre più crescente.

E la serie è riuscita a farlo mettendo in contrapposizione il mondo rappresentato da Sheldon, quasi eremitico, e quello di Penny, decisamente più sociale, in un conflitto che si è tradotto senza un vero vincitore: probabilmente la verità si trova, come ogni cosa, nel mezzo. Per celebrare la serie, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio un focus su un'incredibile teoria che coinvolge Sheldon in The Big Bang Theory, o pilot mai mandato in onda di TBBT, o, anche della quale sia la puntata migliore in assoluto di The Big Bang Theory. Abbiamo anche parlato delle teorie più popolari negli anni in The Big Bang Theory, e oggi torneremo sull'argomento, per parlarvi di una bizzarra teoria uscita in rete e che era divenuta piuttosto popolare sulla serie ideata da Chuck Lorre.

E parliamo del personaggio di Penny: cosa pensereste se vi dicessimo che forse Penny era già apparsa in un altro show televisivo? E no, non parliamo dell'interprete Kaley Cuoco, o meglio sì, anche, ma ci riferiamo proprio al personaggio al quale ha donato il volto per le dodici stagioni di TBBT. Assurdo? Forse no.

Come alcuni di voi sapranno, la Cuoco non era di certo alla sua prima apparizione televisiva quando ha iniziato l'avventura con la sit-com targata CBS, anzi: una prima popolarità la ottenne quando, dal 2002 al 2005 interpretò la parte di Bridget nella serie 8 Semplici Regole, una ragazza adolescente sempre alla moda e che utilizza il suo aspetto fisico a suo vantaggio, sebbene (quando si tratti di cose serie) riesca a diventare una persona dolce e comprensiva. Vi ricorda qualcuno?

Alcuni fan hanno pensato che i due personaggi, oltre a essere molto simili, siano proprio la stessa persona: trasferitasi a Hollywood per inseguire la carriera d'attrice, Bridget avrebbe cambiato nome in Penny e avrebbe cambiato completamente il proprio background per creare una storia più interessante, di cui parlare durante i suoi provini. Da lì in poi avrebbe conosciuto Sheldon e Leonard (Johnny Galecki), e avrebbe preferito continuare a non parlare del suo passato.

Certo, alcuni elementi sembrerebbero non deporre a favore della storia: primo tra tutti, quello della famiglia, in quanto Penny ha un padre (nella serie 8 Semplici Regole, il padre di Bridget muore a inizio della seconda stagione, a causa della morte dell'attore John Ritter che lo interpretava). I fan più accaniti della teoria, in ogni caso, dicono che semplicemente quello possa essere il patrigno della ragazza, e che la famiglia continui a "recitare" come lei, per nasconderne la vera storia. Ok, forse è davvero assurda, ma di certo sarebbe affascinante pensarlo.

E ora è il vostro turno: pensate che Penny di The Big Bang Theory sia lo stesso personaggio della serie 8 Semplici Regole? Per farcelo sapere, come sempre, vi invitiamo a lasciare un commento nello spazio a essi dedicato!