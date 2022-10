The Big Bang Theory: Penny e Leonard coppia anche fuori dal set! I racconti

La storia d'amore fra Penny e Leonard in The Bug Bang Theory è sempre stata vista un po' come la rivincita dei nerd. E se vi dicessimo che i due attori che li interpretavano, Kaley Cuoco e Johnny Galecki, sono stati effettivamente insieme al di fuori dal set? Nei nuovo libro raccontano: "Non avevamo occhi che per l'altro".

Sapevamo di questa atipica reunion di The Big Bang Theory già da qualche mese: un nuovo libro sul dietro le quinte che ci permette di trovare risposta a tutto quello che avremmo voluto sapere su TBBT e non avremmo mai osato chiedere. The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, così si intitola la recente pubblicazione che raccoglie varie testimonianze dal set. In passato era stato l’interprete di Raj a svelare dei retroscena su Johnny Galecki, ma ora è lui stesso, assieme alla Cuoco, a raccontare della loro storia durata dal 2008 al 2010.

Racconta lei: "Ho avuto una grande cotta per Johnny all'inizio. Non lo stavo nemmeno nascondendo. Ha una tale spavalderia. Uscivamo entrambi con altre persone in quel momento, ma avevo occhi solo per Johnny. Poi, quando ho scoperto che anche lui aveva occhi solo per me, ho pensato: questo sarà un problema. In tutte le scene fino a quando non ci siamo incontrati nella vita reale, era ovvio che ci fosse qualcosa. C'era chimica e ci stavamo prendendo una cotta l'uno per l'altra. Questa cosa è durata per tutta la prima stagione, fino a quando non ci siamo davvero messi insieme".

Racconta lui invece: "Ho un ego sano, quindi devi davvero darmi un pugno sopra la testa per farmi capire che stai flirtando con me. Non avevo idea di alcun tipo di cotta prima che Kaley e io iniziassimo a frequentarci”. Poi è arrivato il punto di svolta in una scena nel vano dell’ascensore, quando i due si abbracciano per la prima volta: “Dovevamo essere l'una nelle braccia dell'altro, ma era un pretape quindi ci sarebbe voluto un po' di tempo. Kaley non sembrava affatto spaventata. In effetti, sembrava estremamente felice tra quelle braccia. Quello è stato sicuramente uno dei momenti in cui penso che ci siamo un po' innamorati in quel pozzo dell'ascensore”.