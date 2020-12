The Big Bang Theory: Penny ha sempre mentito sulla sua intelligenza? La teoria

Un successo interminabile per 12 stagioni, e The Big Bang Theory si è conclusa riscuotendo nel migliore dei modi. I fan hanno amato la serie sin dai suoi primi momenti, fino al suo finale, vera e propria redenzione del personaggio di Sheldon per come l'abbiamo sempre conosciuto, e mettendo la parola fine allo show nel migliore dei modi.

Per celebrare la serie in ogni suo istante che ci ha regalato risate, gioia e anche diverse emozioni, abbiamo trattato diversi approfondimenti e FAQ davvero utili sulle nostre pagine, come per esempio un focus su chi sia il personaggio più odiato dai fan di The Big Bang Theory, o anche quale sia l'episodio peggiore di TBBT. Ma abbiamo trattato anche di un argomento molto interessante riguardo alla sit-com ideata da Chuck Lorre, ovvero quello delle innumerevoli e bizzarre teorie che, nel corso degli anni, abbiamo scovato su internet, alcune credibili, altre molto meno, come per esempio la teoria secondo cui The Big Bang Theory si svolga tutta nella mente di Sheldon, o anche la folle teoria secondo la quale Penny di TBBT esistesse già in un'altra serie TV. E se vi siete mai chiesti se The Big Bang Theory si sia svolta tutta nella testa di Penny, o anche quali siano le teorie più pazze di TBBT, vi abbiamo dato la risposta.

Oggi, invece, torniamo a parlare dell'argomento per sottoporvi una teoria che riguarda il personaggio di Penny, interpretato da Kaley Cuoco, per chiederci: e se Penny in realtà fosse sempre stata la più intelligente di tutto il gruppo?

L'idea era stata molto popolare ai tempi dell'uscita di questa teoria sul web, e le motivazioni sembrano essere parecchie: innanzitutto, la ragazza sembra davvero che a volte cerchi di apparire molto più ingenua di quanto non sia davvero, e a volte dimostra dei lampi di genio che sembrerebbero inaspettati. Inoltre, sappiamo che la ragazza ha il desiderio di perseguire la carriera di attrice, quindi per lei non sarebbe così tanto difficile riuscire a "interpretare" una parte.

A questo punto, la teoria si dirama in due versioni, ritenute tra le più popolari: nella prima, Penny sarebbe un'antropologa, inviata dalla sua università per studiare menti brillanti ma anche con diversi problemi sociali come quella di Sheldon (Jim Parsons), e per farlo, avrebbe dovuto porsi di fronte a lui come una persona con la quale non avrebbe voluto mai avere contatti volontari: una ragazza festaiola e popolare, con gli interessi totalmente diversi.

La seconda versione, invece, ci mostra una Penny completamente immersa nel "metodo Stanislavskij": dovendo interpretare la parte di una giovane cameriera un po' ingenua e socialmente attiva, che avrebbe avuto a che fare con vari personaggi con diversi problemi di socializzazione, Penny si sarebbe calata totalmente nella parte, al punto di prendere un appartamento vicino all'abitazione di Sheldon e Leonard (Johnny Galecki), per imparare al meglio come comportarsi. La teoria è di certo piuttosto interessante, ma anche probabilmente fasulla, ma ci piace pensare che in un'altra dimensione, nel finale, si sarebbe svelata la natura di una Penny vero genio della serie.

