The Big Bang Theory, ecco perché l'ascensore era sempre guasto

L'ascensore rotto di The Big Bang Theory è stato un simbolo per l'intera serie, nonché frutto dell'amicizia dei protagonisti. Prima di essere riparato si dovette attendere l'ultima puntata dell'ultima stagione, ma perché era guasto?

L'origine del guasto dell'ascensore è stata rivelata nell'episodio 22 della terza stagione, intitolata Nel covo del nemico. In questo episodio datato 2021, Leonard e Sheldon litigano nuovamente quando il primo tenta, a sorpresa, di regolare la temperatura dell'appartamento disobbedendo a una delle regole dell'accordo del compagno di stanza.

Leonard, in quell'occasione, decise di scappare e di rifugiarsi da Penny dove riuscì a calmarsi dopo una lunga chiacchierata. L'episodio, però, ha anche mostrato un flashback del 2003 per mostrare il momento esatto in cui Leonard visita il condominio e il test a cui lo aveva sottoposto Sheldon per verificare se fosse un buon aspirante coinquilino.

Quando Leonard visitò per la prima volta il condominio, l’ascensore funzionava ancora. Ma poco dopo essersi trasferito da Sheldon, portò a casa uno dei suoi esperimenti: il carburante che aveva pianificato di utilizzare per un razzo su cui Howard stava lavorando. Sfortunatamente, Leonard commise un errore durante la miscelazione del carburante, non calibrando correttamente i suoi calcoli in base alle dimensioni del razzo.

Il carburante, quindi, iniziò a prendere fuoco all'interno del rivestimento con il conseguente rischio di una esplosione Leonard cercò così di far uscire il carburante dall’appartamento, ma Sheldon gli salvò la vita mettendo il contenitore all’interno dell’ascensore aperto e chiudendo le porte appena in tempo, poco prima che il carburante esplodesse. Fu proprio quel gesto a rompere l'ascensore che rimase guasto per ben 9 stagioni fino all'episodio La Sindrome di Stoccolma dimostrando che tutto era tornato alla normalità con la fine della serie, così come era iniziata.

