The Big Bang Theory, ecco perché la celebre sitcom si chiama così

The Big Bang Theory è un successo globale, che ha fatto la fortuna dei suoi creatori, Chuck Lorre e Bill Prady, e dei protagonisti. Ma come mai la sitcom è stata chiamata in questo modo? Ecco quali potrebbero essere i motivi.

Sicuramente bisogna partire dal fatto che i protagonisti sono un gruppo di scienziati: un fisico teorico, un fisico sperimentale, un astrofisico e un ingegnere aerospaziale. Proprio per questo motivo è stato scelto un titolo che riportasse al campo di competenza dei quattro. Infatti la Big Bang Theory è una teoria che contiene la spiegazione della nascita dell'universo, e dunque l'evento da cui tutto ha avuto inizio. Qualcosa che è alla base della nostra esistenza, e che accomuna i quattro scienziati così diversi.

Tuttavia se si considerano gli eventi dello show, questo titolo si potrebbe anche riferire all'ingresso di Penny nella vita dei personaggi, in particolare di Leonard. Infatti all'inizio vediamo un semplice gruppo di nerd, ma quando Penny, la vicina di casa, arriva nelle loro vite, le cambierà del tutto. In particolare la donna sconvolgerà Leonard, che in futuro diventerà suo marito. Penny è infatti molto diversa da loro, essendo un'aspirante attrice dall'intensa vita sociale. Dunque il "Big Bang" potrebbe essere proprio il suo ingresso nella vita dei quattro.

E voi cosa ne pensate? Qualche credete che sia la ragione del titolo? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi raccontiamo altre 5 curiosità su The Big Bang Theory!