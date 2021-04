The Big Bang Theory, ecco perché fu creato il personaggio di Raj: la risposta vi stupirà

Uno dei prodotti più importanti nella storia recente della televisione è, senza dubbio, The Big Bang Theory, uno degli show in grado di plasmare a sua immagine il genere della sit-com, e di cambiarlo per sempre, in quanto ancora non è stata trovata una serie in grado di ereditarne la fama e la grandezza, anche a due anni dal sua gran finale.

Abbiamo visto insieme cosa pensava Jim Parsons di Sheldon Cooper prima di iniziare a girare The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo tornare su un altro importante membro del cast, ovvero Kunal Nayyar, interprete di Rajesh Koothrappali, per parlarvi di come l'attore sia stato in grado di influenzarne il ruolo.

Origini diverse

In un'intervista a Metro UK, Nayyar ha raccontato di come, inizialmente, nei piani di Chuck Lorre e Bill Prady non ci fosse la figura di Raj, o almeno non come la pensiamo noi:

"Quando stavano completando il cast di Big Bang, nel momento in cui stavo facendo la mia audizione, il personaggio [che avrebbe dovuto interpretare, ndr.] si chiamava Dave, e doveva essere un americano di prima generazione… Ma sono arrivato io e ho portato la mia grande personalità di New Delhi!"

Riguardo alla rappresentazione culturale del suo essere indiano, l'attore ha dichiarato quanto sia stato importante per lui rappresentare il suo paese d'origine:

"Mi hanno permesso di essere davvero un indiano, che ha le qualità 'da indiano' e non fugge da esse, ma che anche ne rifiuta altre. È semplicemente ciò che facciamo tutti, Ognuno di noi ha delle appropriazioni culturali che sono attaccate alla nostra personalità, dalle quali a volte scappiamo, e nelle quali a volte, a nostra insaputa, ricadiamo, e penso che [gli showrunner, ndr.] abbiano trovato un giusto bilanciamento con Raj."

Insomma, un'ottima aggiunta per un cast variegato e culturalmente rispettoso. Che serie sarebbe stata senza il nostro amato Raj?

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla foto commovente sul frigorifero di Sheldon e Leonard di The Big Bang Theory.