The Big Bang Theory, ecco perché Howard non poteva essere davvero un astronauta

Tra i protagonisti della famosa serie The Big Bang Theory c'è Howard Wolowiz. L'ingegnere aerospaziale, deriso dagli altri perché ha "solo" una laurea magistrale, è un personaggio che in realtà si è tolto una grande soddisfazione nella sitcom: diventare un astronauta. Ma sarebbe stato davvero possibile nella realtà diventare astronauta per Howard?

Come sappiamo, tecnicamente, per diventare astronauta la Nasa ti chiede di superare diverse prove e soddisfare molti requisiti. Devi infatti necessariamente essere un cittadino degli USA ed essere in possesso di un Master in Stem, lauree scientifiche, in ingegneria o in medicina. Ma questo non basta, perché dovrai anche ottenere ottimi risultati a dei test di logica e sottoporti a incontri psicologici. Fin qui tutto ok per il nostro personaggio. Ma prima di tutto ciò c'è una parte fisica. Per poter arrivare ad essere sottoposto a delle prove di resistenza, infatti, devi fornire dei certificati che dimostrino che sei in buona salute. E questo sembrerebbe essere un problema per Howard.

Nel corso delle stagioni, infatti, abbiamo scoperto che Howard soffre di più di un problema di salute. E' infatti allergico alle arachidi e soffre di asma, aritmia con rischio di malattie cardiache, ed è incline al mal di mare. Tutti elementi che in realtà porterebbero i selezionatori a scartarlo ancora prima di iniziare. Tuttavia questo non sembra essere un problema nella serie, dove Howard diventa effettivamente un astronauta e partecipa anche a una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma in ogni caso gli spettatori sono stati felici di vedere Howard realizzare il suo sogno, e poco importa se non sia stato proprio realistico.

