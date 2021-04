The Big Bang Theory, perché non conosciamo il cognome di Penny?

Per dodici stagioni abbiamo amato The Big Bang Theory e la sua comicità intelligente e brillante. Ogni nodo è venuto al pettine, dopo la conclusione dello show, per un finale preciso e azzeccato, che ci ha regalato dei momenti emozionanti in compagnia per l'ultima volta dei nostri dottori preferiti. Eppure, esistono ancora alcuni misteri su TBBT.

Abbiamo visto insieme come Wil Wheaton abbia rischiato di non partecipare a The Big Bang Theory a causa di uno scherzo, ma oggi vogliamo tornare a uno dei segreti più incredibili che riguardano la serie ideata da Chuck Lorre, ovvero, il cognome di Penny.

Un dettaglio sconosciuto

Partiamo da un presupposto: la verità dietro al cognome di Penny, a meno di rivelazioni dirette degli autori, non la conosceremo mai. Tuttavia, nel corso degli anni, in molti hanno cercato di trovare vari indizi per risolvere il dilemma. Una prima versione suggerita dai fan, è che il cognome della ragazza interpretata da Kaley Cuoco potesse essere Wyatt, in quanto il padre di Penny viene presentato, in due momenti differenti, come Bob e come Wyatt, con il secondo nome che, negli Stati Uniti, può anche essere usato come cognome.

Un utente su Reddit, forse, potrebbe aver risolto il mistero, avendo ritrovato in un frame risalente al diciottesimo episodio della seconda stagione, dal titolo L'aggregazione dei fermacapelli, nel quale un pacco che viene recapitato nell'abitazione della donna riporta il nome di Penny Teller. Altri sostengono che Chuck Lorre in persona abbia detto che il cognome di Penny sarebbe Barrington, ma non esistono testimonianze scritte ufficiali, a riguardo.

Ma quali sono le ragioni dietro a questo mistero? Con ogni probabilità, produttive. Come ormai ben sappiamo, il personaggio di Penny non era previsto originariamente dal copione di TBBT, e la figura femminile, nei piani iniziali, era la Katie di Amanda Walsh, in un secondo momento scartata. La fretta di partire con il nuovo script avrà portato a dimenticare di questo dettaglio durante la prima stagione, facendolo diventare un vero e proprio mistero, che Lorre e Bill Prady hanno custodito gelosamente. Staremo a vedere se ne scopriremo di più in futuro.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla genesi del personaggio di Raj in The Big Bang Theory.