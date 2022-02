The Big Bang Theory, perché Penny ha cambiato improvvisamente taglio?

Durante l'ottava stagione di The Big Bang Theory, improvvisamente la Penny interpretata da Kaley Cuoco appare con un taglio di capelli notevolmente diverso: i suoi lunghi capelli biondi sono sostituiti da un cortissimo pixie cut, letteralmente "taglio da folletto". Scopriamo insieme quali sono le ragioni dietro a questa scelta!

Il look di Penny si è evoluto nel corso delle stagioni, ma i suoi lunghi capelli biondi sono sempre stati una costante, se non consideriamo la parentesi della stagione 8: la nuova scelta di look di Penny non viene mai spiegata né motivata nella sitcom, ma sappiamo che è dovuta agli impegni lavorativi di Kaley Cuoco.

Infatti, l'attrice al tempo era impegnata anche su un altro set, quello del film indipendente Burning Bodhi, scritto e diretto da Matthew McDuffie, nel ruolo di Katy. Le due produzioni si sono evidentemente accavallate ed è per questa ragione che nella stagione 8 di The Big Bang Theory e nel primo episodio della stagione 9 la vediamo portare un taglio molto più corto del solito.

Tra le curiosità che riguardano il personaggio di Penny in The Big Bang Theory, è importante evidenziare come il suo stile si sia evoluto nel corso della longeva serie parallelamente alla crescita del personaggio, ma in questo caso il drastico cambiamento non era supportato da nessuna esigenza narrativa particolare.

Anche per questa ragione, la reazione dei fan della sitcom fu notevole e in molti non avevano apprezzato la novità. La questione fu finalmente affrontata durante la decima stagione di The Big Bang Theory: in un episodio, infatti, Amy (Mayim Bialik) ammette di essere sempre stata invidiosa del bell'aspetto dell'amica, scherzando proprio su quella fase in cui aveva tagliato i capelli.

Dopo il grande successo di The Big Bang Theory, Cuoco è oggi impegnata sul set di The Flight Attendant 2, la serie di successo di HBO Max nella quale interpreta Cassie Bowden, un'assistente di volo che si ritrova suo malgrado al centro di un caso di cronaca nera, un ruolo che le è valso varie nomination ai premi più ambiti.