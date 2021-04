The Big Bang Theory, ecco perché Penny compare pochissimo nella Stagione 4

Dopo dodici stagioni di incredibili successi, nel 2019 si è conclusa l'amatissima The Big Bang Theory, di sicuro una delle sit-com più apprezzate e seguite dal pubblico nell'ultimo decennio. Di sicuro, gran parte del merito della sua popolarità è dovuta a un cast che, nel corso del tempo, ha saputo farsi amare profondamente dagli appassionati.

Abbiamo visto insieme una teoria che spiegherebbe il vero significato di The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo tornare a parlare proprio di una delle attrici principali di TBBT, ovvero Kaley Cuoco, interprete della bella Penny. Vi ricordate che, durante la quarta stagione, per un po' di tempo la Cuoco è rimasta lontana dal set? Ecco spiegate le ragioni.

Un brutto incidente

Dovete sapere che la 35enne attrice californiana è una grande appassionata di cavalli ed equitazione, e proprio per questo motivo, passa gran parte del suo tempo libero a curare cavalli, o ad allenarsi come fantina. Nel 2010, tuttavia, la Cuoco ebbe un brutto incidente proprio mentre stava praticando equitazione, rompendosi la gamba.

A causa di questo problema, la ragazza non apparve per ben due episodi nella quarta stagione, e in generale il tempo passato sul set era diverso, rispetto a quanto eravamo abituati; inoltre, finché l'interprete di Penny non guarì completamente, la produzione cercò in tutti i modi di nascondere l'infortunio di Kaley, mostrandola solamente seduta, o coperta dall'arredamento della casa, per evitare problemi di continuity con lo show, che non aveva minimamente menzionato di fratture o infortuni per la giovane aspirante attrice in TBBT.

Fatto curioso, la passione della Cuoco per i cavalli l'ha portata a sposare nientemeno che un fantino, Karl Cook, assieme al quale ha portato avanti il suo interesse per la disciplina.

