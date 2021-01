The Big Bang Theory: perché la serie non ha mai parlato di Paige? Le vere motivazioni

Quanto è complesso avere a che fare con le dinamiche degli spin-off prequel. Ne sa qualcosa Chuck Lorre, ideatore della famosa The Big Bang Theory, una delle sit-com più di successo della storia: le ragioni dietro alla sua popolarità sono la grande comicità dei personaggi e una trama semplice da seguire, senza dettagli oscuri o poco comprensibili.

Molto spesso abbiamo trattato sulle nostre pagine di alcune notizie FAQ o approfondimenti dedicati alla serie, sicuramente tra i prodotti più amati dell'ultimo decennio. Per esempio, abbiamo parlato della disastrosa versione bielorussa di The Big Bang Theory chiamata Theorists, o abbiamo anche visto insieme numerose teorie come quella che vedeva The Big Bang Theory avvenire solo nella mente di Penny, o anche la suggestione secondo la quale Leonard di The Big Bang Theory sarebbe stato adottato. Oggi, invece, come vi abbiamo anticipato vogliamo tornare sulla continuity tra TBBT e il suo prequel/spin-off Young Sheldon. Coloro che conoscono bene lo show incentrato sulle avventure del giovane Sheldon, sanno che uno dei personaggi regolari della serie è la fantastica Paige Swanson (interpretata da McKenna Grace). In The Big Bang Theory non viene mai fatta menzione della ragazza, che però sembra molto importante per la vita di Sheldon, durante la sua infanzia. Quindi, che fine ha fatto?

Chi è Paige Swanson

Il personaggio di Paige appare per la prima volta nel secondo episodio della seconda stagione di Young Sheldon, Un genio rivale e Sir Isaac Newton, e da quel momento torna spesso nel corso dello show. La ragazzina si presenta come un vero e proprio genio, tanto dal dare da torcere persino al giovane Cooper. Tra i due esiste una rivalità profonda, e molto spesso discutono, ma è innegabile che sussista una certa chimica tra i due.

Che fine ha fatto Paige in The Big Bang Theory?

Il fatto che Paige sia al tempo stesso molto simile e molto diversa rispetto a Sheldon ha fatto riflettere a lungo la community di fan sul fatto che proprio lei forse sarebbe stata la persona giusta per stare insieme al dottor Cooper. Quindi, è lecito chiedersi come mai la ragazza non venga nemmeno mai menzionata in The Big Bang Theory. Sappiamo perfettamente che gestire la presenza di personaggi mai apparsi in una serie principale e protagonisti in un prequel sia faticoso, ma che possa portare a grandi risultati (basti pensare allo splendido lavoro fatto da Vince Gilligan con Kim Wexler in Better Call Saul). Tuttavia, c'è da chiedersi se l'esistenza di Paige fosse stata nei paini di Chuck Lorre già ai tempi di TBBT. In caso contrario, è possibile che non troveremo mai una vera motivazione alla sua non apparizione nella sit-com con Jim Parsons: non c'era, perché non si era mai pensato al suo personaggio. Se invece Paige avesse sempre fatto parte delle idee dello showrunner di entrambe le serie, possiamo pensare alle teorie più disparate. Potrebbe aver litigato con Sheldon in maniera definitiva. O, perché no, avergli spezzato il cuore. Potrebbe essere dovuta a questo motivo l'asocialità dello Sheldon di TBBT? Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo alla folle teoria secondo cui The Big Bang Theory non sia altro che un sogno di Sheldon, la palla passa a voi: cosa pensate che sia successo a Paige ai tempi di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!